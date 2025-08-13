Тренер махачкалинского «Динамо»: «В «Спартак» не пойду»

Главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев не заинтересован в том, чтобы возглавить «Спартак».
– Какая ваша тренерская мечта?
– Моя мечта – играть с «Динамо Махачкала» в Лиге чемпионов.
– А пойдете в «Спартак», если позовут?
– Нет, в «Спартак» не пойду. Для меня только «Динамо Махачкала».
- Биджиев тренирует команду из Дагестана с февраля 2024 года.
- Динамовцы идут на 10-м месте в РПЛ – выше «Спартака».
- Во вторник «Динамо Мх» победило «Спартак» по пенальти в FONBET Кубке России.
Источник: Sport24