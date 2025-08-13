Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тренер махачкалинского «Динамо»: «В «Спартак» не пойду»

Сегодня, 17:26
1

Главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев не заинтересован в том, чтобы возглавить «Спартак».

– Какая ваша тренерская мечта?

– Моя мечта – играть с «Динамо Махачкала» в Лиге чемпионов.

– А пойдете в «Спартак», если позовут?

– Нет, в «Спартак» не пойду. Для меня только «Динамо Махачкала».

  • Биджиев тренирует команду из Дагестана с февраля 2024 года.
  • Динамовцы идут на 10-м месте в РПЛ – выше «Спартака».
  • Во вторник «Динамо Мх» победило «Спартак» по пенальти в FONBET Кубке России.

Еще по теме:
В махачкалинском «Динамо» прокомментировали победу над «Спартаком» 1
Клуб РПЛ объявил о продлении контракта с главным тренером
Гаджиев высказался о будущем тренера махачкалинского «Динамо», который остается без нового контракта
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Биджиев Хасанби
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Chicha
1755096138
Знает, что не позовут. Вот и понтуется.
Ответить
Главные новости
Орлов объяснил, почему «Зенит» успешнее «Спартака» в российской истории
17:43
1
ЦСКА купит бразильского защитника: подробности
17:35
2
Тренер махачкалинского «Динамо»: «В «Спартак» не пойду»
17:26
1
«Манчестер Сити» может отказаться от трансфера Доннаруммы
17:17
Чемпион мира отказал сборной Узбекистана
16:43
1
«Спартак» упрекнули за поиск иностранца на замену Станковичу: «9 из 10 последних титулов – у русских тренеров»
16:29
5
ФотоКаррера раскритиковал Станковича: «Это неправильно»
15:50
4
ВидеоЗаявление Торопа об ошибке в кубковом матче с «Акроном»
15:40
3
В «Сьоне» сообщили о предложении по Миранчуку от клуба РПЛ
15:30
Канчельскис: «Думаю, Станкович уже собрал чемоданы»
15:15
4
Все новости
Все новости
Дивеев ответил, есть ли у него хроническая травма
16:56
«Спартак» упрекнули за поиск иностранца на замену Станковичу: «9 из 10 последних титулов – у русских тренеров»
16:29
5
Мостовой: «Карпин может еще какую-то сборную взять – женскую или пляжную»
16:04
Канчельскис: «Думаю, Станкович уже собрал чемоданы»
15:15
4
Смородская посоветовала «Спартаку» нового тренера: «Станкович – это какое-то несчастье»
14:28
5
Гончаренко высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
13:51
Стала известна позиция «Спартака» по хавбеку из Серии A, которым интересуется «Зенит»
13:39
1
Вингер «Спартака»: «Уверены, что сможем обыграть «Зенит»
13:30
11
Рахимов высказался об интересе «Фиорентины» к Даку
13:11
Фото«Динамо» продлило контракт с центральным защитником
12:53
Быстров назвал идеального тренера для «Спартака»
12:28
9
Пономарев призвал Станковича не позорить «Спартак»
12:11
5
Экс-игрок «Зенита» назвал самую большую проблему команды
11:27
1
Кассьерра рассказал о настрое «Зенита» на игру со «Спартаком»
11:00
«Спартак» пытался вести переговоры с Джеррардом
10:45
8
Названа позиция, которую хочет укрепить «Спартак»
10:26
4
Червиченко оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ
09:30
1
Пономарев – о Карпине: «Ни черта не соображает в обороне»
09:11
9
Защитник «Динамо Мх» Пальцев: «Рассмеялся, когда пропустили от «Спартака»
04:25
5
ЦСКА согласовал контракт с бразильским защитником
00:36
«Мы же не лохи здесь»: Газизов рассказал, как «Спартак» пытался купить Пальцева
00:12
5
Роша попрощался с болельщиками ЦСКА
Вчера, 22:22
2
Орлов высказался о лидерстве «Локомотива» в РПЛ
Вчера, 21:43
2
ЦСКА объявил о продаже Роши
Вчера, 21:09
2
Кахигао прояснил свое будущее в «Спартаке»
Вчера, 20:38
5
Генич одним словом описал соперников сборной России в осенних матчах
Вчера, 19:30
3
ФотоПодробное расписание матчей сборной России на осень 2025 года
Вчера, 18:06
Орлов объяснил, почему «Зенит» не продаст Луиса Энрике за 70 миллионов
Вчера, 17:40
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 