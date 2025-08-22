Тренер махачкалинского «Динамо» ответил, в чем его команда сильнее московских

Главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев рассказал о самом сильном качестве своей команды.

«Менталитет меняет любую игру любой команды. Если ты проявляешь характер, бьeшься, выигрываешь единоборства, ты способен поменять любую игру с любым соперником.

Я бы не стал называть московские команды мягкотелыми по сравнению с нами и другими командами из регионов. Просто в борьбе мы их, наверное, превосходим.

Вспомните нашу последнюю игру со «Спартаком». Там была борьба на каждом участке поля с обеих сторон, никто не убирал ноги. Но тут уже вопрос в том, кто победил», – заявил Биджиев.