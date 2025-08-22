Тренер махачкалинского «Динамо» ответил, в чем его команда сильнее московских

Главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев рассказал о самом сильном качестве своей команды.
«Менталитет меняет любую игру любой команды. Если ты проявляешь характер, бьeшься, выигрываешь единоборства, ты способен поменять любую игру с любым соперником.
Я бы не стал называть московские команды мягкотелыми по сравнению с нами и другими командами из регионов. Просто в борьбе мы их, наверное, превосходим.
Вспомните нашу последнюю игру со «Спартаком». Там была борьба на каждом участке поля с обеих сторон, никто не убирал ноги. Но тут уже вопрос в том, кто победил», – заявил Биджиев.
- «Динамо Мх» набрало 5 очков в 5 турах РПЛ и занимает 12-е место.
- Из московских команд они опережают в таблице лиги только «Спартак» по дополнительным показателям.
Источник: Legalbet