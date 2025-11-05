Тренер «Динамо Мх» оценил кубковую победу над ЦСКА

Главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев подвел итоги выигранного матча с ЦСКА.

Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Армейцы потерпели гостевое поражение со счетом 0:1, пропустив единственный гол с пенальти в конце 1-го тайма.

Ответная встреча пройдет 26 ноября на «ВЭБ Арене».

«У нас был хороший настрой на этот матч. Ребята понимали, что нас ждет сложная игра. Футболисты «Динамо» проявили себя с лучшей стороны. Думаю, что заслуженно победили. Пока не обольщаемся», – сказал Биджиев.