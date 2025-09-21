Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Биджиев прокомментировал спасение «Динамо Мх» в матче с «Локо»

Биджиев прокомментировал спасение «Динамо Мх» в матче с «Локо»

Сегодня, 09:18
1

Главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев высказался по итогам матча 9-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

  • Махачкалинцы спаслись на 90+5 минуте.
  • Забил ангольский новичок Миро.
  • Биджиев ранее играл за «Локомотив».

«Матч был тяжелый. Хороший соперник. «Локомотив» – команда достаточно ровная, квалифицированная во всех линиях. Я считаю, что сейчас это, наверное, одна из лучших команд в чемпионате. Понятно, что было непростое поле после дождей, были непростые погодные условия. Наши ребята очень хорошо проявили себя в сегодняшнем матче. Старались и бились до конца. Несмотря на то что пропустили в начале второго тайма мяч, продолжали играть. Вынудили соперника заработать вторую желтую карточку.

Понятно, что матч был достаточно непростой. Может быть, тут не было много футбола, было больше борьбы. Но, наверное, по такому полю другого никто и не ожидал. И в этой борьбе нам было важно выигрывать единоборства и оказывать давление на соперника. В целом я считаю, что ребята с этой задачей справились.

К чести «Локомотива» скажу, что это очень хорошая команда. Малейшая расслабленность, малейшая недоработка сразу наказывается голом, что сегодня и произошло. Результат для нас по тому, как складывался матч, наверное, больше позитивный. Это все‑таки очко, это движение вперед», – сказал Биджиев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Мх Биджиев Хасанби
VPERDIV SPARTAK
1758437366
Судья помог Махачкале
