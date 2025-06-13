Гаджиев высказался о будущем тренера махачкалинского «Динамо», который остается без нового контракта

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев прокомментировал ситуацию с контрактом главного тренера команды Хасанби Биджиева.

– Продлили контракт, все нормально. Объявление будет, когда генеральный директор Газизов подпишет бумаги. Биджиев уже проводит сбор, который начался 10 июня. Мы вместе с Газизовым выступили за сохранение тренера.

– Газизов говорил, что 10 июня будет официально заключен контракт. Почему продление затянулось?

– Газизов безобразничает [смеется]. Ничего оно не затянулось. Сейчас же День России, праздники. Мы торжественно отмечаем. Договор – это бумага, она все терпит. А у нас слово – оно гораздо дороже, чем любая бумажка.

– Когда будет официальное объявление?

– Когда Газизов и Биджиев договорятся встретиться. Один работает с утра и до мрака, другой тоже. Газизов обеспокоен тем, что у нас много сложностей с подбором игроков. Ему названивают, мучают все время: «Отдайте того, отдайте этого». Он говорит: «А мы с кем останемся тогда?». Вот из-за этого никак и не получается встретиться. Но обо всех условиях уже договорились.

– Правда, что вы хотели видеть Адиева, но Газизов уговорил сохранить Биджиева?

– Нет, это неправда [смеется]. Никто никого не уговаривал. Сомнения были разные. Решали все вместе, но без всяких уговоров.