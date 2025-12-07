Биджиев объяснил отставку из махачкалинского «Динамо»

Хасанби Биджиев прокомментировал свой уход из «Динамо Мх». Главный тренер подал в отставку после матча 18-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).

«Результата у нас нет, соответственно, я, как главный тренер, несу ответственность и пишу заявление, покидаю пост главного тренера команды «Динамо». Наверное, по‑другому в данной ситуации быть не может.

Была сложная ситуация начиная с первого тайма, но наши ребята в очередной раз проявили характер, не сбрасывали обороты, оказывали давление на соперника. И даже во втором тайме мы оказывали давление, но, к сожалению, было сложно забить, тем более соперник выпустил пятого защитника, что говорит о том, что «Пари НН» больше оборонялся. У нас были моменты, но забить не смогли.



Мы не имели права получать красную карточку. Что касается пенальти, насколько я понял, у судей на ВАР были сомнения, рефери подозвали к монитору. Он смотрел, оставил свое решение в силе. Хотя эксперты говорят, что там была желтая карточка, потому что игрок пробросил мяч в сторону от ворот, а это не фол последней надежды», сказал Биджиев.