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  • В махачкалинском «Динамо» прокомментировали победу над «Спартаком»

В махачкалинском «Динамо» прокомментировали победу над «Спартаком»

13 августа 2025, 03:37
1

Главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев подвел итоги игры со «Спартаком».

  • Команды играли в Москве в матче 2‑го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Основное время встречи закончилось вничью со счетом 1:1.
  • В серии пенальти махачкалинцы выиграли – 4:3.

– Сложный матч, у обеих команд была ротация состава. Начало было за «Спартаком», потом мы выровняли игру. Наши ребята провели достойный матч. Важно было следить за перестроением «Спартака», ребята четко реагировали. Жаль, что пропустили в конце. Мы обрезались, заработали ненужный штрафной. В серии пенальти хорошо сработал вратарь.

– В чем сила «Динамо» против «Спартака»? Вы неудобны?

– Не думаю, что «Спартак» нас боится. У них хороший подбор игроков. Важно правильно найти решения и выйти с хорошим настроем, в этом наша заслуга. Стечение обстоятельств, что мы неудобны «Спартаку».

– Как оцените старт вашей команды в Кубке? Что вам хочется улучшить?

– Замечания всегда есть. Мы стартовали нормально. Нам нужно улучшить игру в атаке и не пропускать со стандартов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Динамо Мх Спартак Биджиев Хасанби
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TIMOTHY
1755059372
Обыграли как по привычке середняка
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