В махачкалинском «Динамо» прокомментировали победу над «Спартаком»

Главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев подвел итоги игры со «Спартаком».

Команды играли в Москве в матче 2‑го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Основное время встречи закончилось вничью со счетом 1:1.

В серии пенальти махачкалинцы выиграли – 4:3.

– Сложный матч, у обеих команд была ротация состава. Начало было за «Спартаком», потом мы выровняли игру. Наши ребята провели достойный матч. Важно было следить за перестроением «Спартака», ребята четко реагировали. Жаль, что пропустили в конце. Мы обрезались, заработали ненужный штрафной. В серии пенальти хорошо сработал вратарь.

– В чем сила «Динамо» против «Спартака»? Вы неудобны?

– Не думаю, что «Спартак» нас боится. У них хороший подбор игроков. Важно правильно найти решения и выйти с хорошим настроем, в этом наша заслуга. Стечение обстоятельств, что мы неудобны «Спартаку».

– Как оцените старт вашей команды в Кубке? Что вам хочется улучшить?

– Замечания всегда есть. Мы стартовали нормально. Нам нужно улучшить игру в атаке и не пропускать со стандартов.