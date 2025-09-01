Тренер махачкалинского «Динамо» оценил победу над московским

Главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев считает, что его команда по делу победила московское «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ (1:0).

– Показали хорошее качество игры и достигли положительного результата в матче с серьезным соперником. Очень важно, что выиграли много единоборств, нам нельзя было оставаться без мяча.

Забили неплохой гол. Достаточно красивый мяч. Так что результат по делу.

– Вы использовали всего три замены.

– Ребята выдерживали темп. И мы смотрели по ситуации.

Московское «Динамо» – очень хороший коллектив, очень хороший соперник. И я рад, что матч так закончился.