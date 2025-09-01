КДК рассмотрит появление животного на поле в матче «Динамо» в Каспийске

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях, совершенных некоторыми клубами РПЛ в матчах 7-го тура чемпионата России и FONBET Кубка России.

В игре РПЛ «Динамо Мх» – «Динамо» (1:0) в Каспийске на поле выбегала кошка.

Скриншот: трансляция «Матч Премьер»

«Рассмотрим появление животного на поле во время матча между махачкалинским и московским «Динамо», это отмечено в рапорте.

Рассмотрим задержку выхода на поле команды «Спартак» на две минуты перед началом матча против «Сочи». Также болельщики красно‑белых скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи, плюс рассмотрим удаление главного тренера сочинского клуба Морено.

Что касается Кубка России, то болельщики «Балтики» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи [во время матча с ЦСКА].

Болельщики «Локомотива» в матче против «Акрона» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. Болельщики «Спартака» в матче против «Пари НН» скандировали оскорбительные выражения», – сказал Григорьянц.