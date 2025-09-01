Игроков «Динамо» назвали пижончиками

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов раскритиковал игроков команды после гостевого матча 7-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (0:1).

«Мы все время говорим, что здесь тренер виноват – там не настроил, здесь. А когда мы будем спрашивать с футболистов? Где Глебов, которого сейчас в сборную вызвали? Это не игра игрока национальной сборной. Где Фомин? Где Бителло? У них ничего не получается. Мне кажется, что у них вообще характера нет.

Они прекрасно знали, что едут в Махачкалу. Первая атака была на 25‑й минуте, в первом тайме один удар. Ты же футболист – должен доказывать самому себе. Вся команда растворилась. Сами собой любуются. Пижончики вышли поиграть в футбол.

На это уже смешно смотреть. Ничего не получается – нет ни одного взаимодействия. Это просто позор для футболистов, прежде всего», – сказал Колыванов.