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Хасанби Биджиев
Статистика
Хасанби Биджиев - статистика
Россия
19 мая 1966 (60)
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Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. Премьер-лига 2025/2026
Товарищеские матчи 2025
Россия. Кубок 2024/2025
Россия. Премьер-лига 2024/2025
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023
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Россия. Первая лига 2023/2024
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Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Команда
И
В
П
Н
Динамо Мх
8
4
2
2
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
ЦСКА
2 : 1
26.11.2025
Динамо Мх
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Динамо Мх
1 : 0
05.11.2025
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
1 : 3
21.10.2025
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Динамо Мх
1 : 1
02.10.2025
Ростов
Россия. Кубок, 4 тур
Нижний Новгород
1 : 2
16.09.2025
Динамо Мх
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
1 : 3
27.08.2025
Динамо Мх
Россия. Кубок, 2 тур
Спартак
1 : 1
12.08.2025
Динамо Мх
Россия. Кубок, 1 тур
Динамо Мх
1 : 0
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