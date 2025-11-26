Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2025/2026 Россия. Премьер-лига 2025/2026 Товарищеские матчи 2025 Россия. Кубок 2024/2025 Россия. Премьер-лига 2024/2025 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Первая лига 2023/2024 Россия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. ФНЛ 2. Группа 1 2021/2022 Россия. Кубок 2017/2018 Россия. ФНЛ 2017/2018 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. ФНЛ 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. ФНЛ 2013/2014