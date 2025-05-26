Список претендентов на звание лучшего тренера в сезоне РПЛ

Российская Премьер-лига запустила процесс определения лучшего тренера прошедшего сезона.
Десять специалистов включены в номинацию «Лучший тренер» премии Winline Герои РПЛ.
В следующий этап отбора автоматически пройдут Мурад Мусаев («Краснодар») и Марко Николич (ЦСКА), поскольку оба по два раза выигрывали награду лучшему тренеру месяца.
Остальные кандидаты:
- Сергей Семак («Зенит»)
- Деян Станкович («Спартак»)
- Валерий Карпин (экс-«Ростов»),
- Заур Тедеев («Акрон»)
- Михаил Галактионов («Локомотив»)
- Рашид Рахимов («Рубин»)
- Марцел Личка (экс-«Динамо»)
- Хасанби Биджиев («Динамо Мх»)
Источник: телеграм-канал РПЛ