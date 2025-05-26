Список претендентов на звание лучшего тренера в сезоне РПЛ

Российская Премьер-лига запустила процесс определения лучшего тренера прошедшего сезона.

Десять специалистов включены в номинацию «Лучший тренер» премии Winline Герои РПЛ.

В следующий этап отбора автоматически пройдут Мурад Мусаев («Краснодар») и Марко Николич (ЦСКА), поскольку оба по два раза выигрывали награду лучшему тренеру месяца.

Остальные кандидаты: