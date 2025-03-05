Орещук назвал форварда, способного составить конкуренцию Дзюбе на годы вперед

Футбольный агент Роман Орещук высоко оценил потенциал нападающего «Пари НН» Александра Кокшарова.

20-летний форвард – воспитанник «Краснодара».

Нижегородцы арендовали его в январе.

Кокшаров забил «Акрону» (2:1) в 19-м туре РПЛ.

Он попал в расширенный состав сборной России.

«Кокшаров – один из тех нападающих, который может составить конкуренцию Дзюбе на долгие годы вперeд.

По манере игры, габаритам, технической оснащенности Кокшаров очень сильный футболист.

У меня нет сомнений, что в будущем это основной игрок «Краснодара». Но сейчас надо помочь «Пари НН», – заявил Орещук.