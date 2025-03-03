Расширенный состав сборной России на мартовский сбор

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с предварительной заявкой на мартовский учебно-тренировочный сбор.

В расширенный состав национальной команды включены 42 футболиста. Первый вызов может получить натурализованный бразилец из «Зенита» Дуглас Сантос.

Вратари: Евгений Ставер («Рубин»), Андрей Лунeв («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»);

Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба – «Ростов»), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Валентин Пальцев («Динамо Мх»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Юрий Горшков, Дуглас Сантос (оба – «Зенит»);

Полузащитники: Данил Глебов, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Наиль Умяров, Данил Пруцев (оба – «Спартак»), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Иван Комаров ( «Ростов»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Зелимхан Бакаев («Химки»);

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Кокшаров («Пари НН»).