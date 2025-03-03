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Расширенный состав сборной России на мартовский сбор

Вчера, 15:03
12

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с предварительной заявкой на мартовский учебно-тренировочный сбор.

В расширенный состав национальной команды включены 42 футболиста. Первый вызов может получить натурализованный бразилец из «Зенита» Дуглас Сантос.

Вратари: Евгений Ставер («Рубин»), Андрей Лунeв («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»);

Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба – «Ростов»), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Валентин Пальцев («Динамо Мх»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Юрий Горшков, Дуглас Сантос (оба – «Зенит»);

Полузащитники: Данил Глебов, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Наиль Умяров, Данил Пруцев (оба – «Спартак»), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Иван Комаров ( «Ростов»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Зелимхан Бакаев («Химки»);

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Кокшаров («Пари НН»).

  • Сборная России сыграет дома с Замбией.
  • Товарищеский матч пройдет в Москве. Его точная дата пока неизвестна.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия
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Комментарии (12)
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алдан2014
1741003762
С напами беда. Ярко выраженного лидера в этой линии нет
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vladik12
1741004510
Ска, тут все ясно, как день. Дуглас попал в расширенный список Бразилии на март. В "Зените" зассали, что его реально вызовут, он выйдет на поле хотя бы на минуту - и все, в РПЛ он автоматически становится легионером. Такое Питеру не уперлось. Зассав, эта хренова "Лахта" пошла в РФС к Дюкову, чтоб он заставил Валеру вызвать и побыстрее заиграть от греха подальше Дугласа за Россию, чтобы искоренить эти нехорошие бразильские мысли и сохранить нужный футбольный паспорт на своем левом фланге.
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Тинез Розоп
1741006197
Отказника простили(((…
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...короче
1741009120
...я так понимаю, "танцуют все?"...
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САДЫЧОК
1741014354
Жидко как то!
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