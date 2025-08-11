Появилось объяснение ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Стали известны некоторые подробности ожидаемого ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

«Почему ограничения со следующего сезона будут именно «10+5» (или 6 на сезон-2026/27), а не другие значения?

Мысль проста: легионеров в заявке должно быть меньше основного состава футболистов. На поле иностранцев должно быть меньше половины основы. Важно, что лимит не будет меняться в сторону ужесточения как минимум 5 лет.

Новый лимит – лишь начало закручивания гаек. Минспорт дал понять топ-менеджменту клубов, что как раньше не будет. Первым пострадавшим стал футбольный агент [Роман] Орещук. 8 августа он был уволен с должности советника правления «Урала».

Причина – переход на личности в СМИ относительно нового лимита. «Никто не запрещает высказывать мнение, но некоторые функционеры в последнее время откровенно перестали следить за языком», – утверждает источник в Минcпорте», – написал журналист Иван Карпов.