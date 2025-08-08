Орещук назвал единственный клуб России, который может зарабатывать на трансферах

Советник правления «Урала» Роман Орещук высказался о работе ЦСКА на трансферном рынке.
«ЦСКА круто продал Рошу, учитывая небольшой срок его контракта. Было бы глупо не отпустить его в хорошую команду. Какие сильные футболисты уходят из ЦСКА? Роша ушeл, это понятно. Но Койта, Файзуллаев и Келлвен погоды не делали, поэтому в их уходе нет ничего страшного.
ЦСКА отлично зарабатывает. Клуб использовал футболистов, они принесли пользу, и их продали. Наверное, ЦСКА – единственный клуб в России, который в плюсе и умеет зарабатывать», – сказал Орещук.
- ЦСКА летом продал полузащитника Аббосбека Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир» за 7,5 миллиона евро, защитника Келлвена в «Палмейрас» за 6 миллионов евро, полузащитника Сида Ахмеда Айссауи в «МК Алжир» за 250 тысяч евро.
- В это трансферное окно красно-синие приобрели хавбека Матеуса Алвеса у «Сан-Паулу» за 5,1 миллиона евро, арендовали полузащитника Лионеля Верде у «Унион Санта-Фе».
Источник: «Чемпионат»