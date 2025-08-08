Орещук назвал единственный клуб России, который может зарабатывать на трансферах

Советник правления «Урала» Роман Орещук высказался о работе ЦСКА на трансферном рынке.

«ЦСКА круто продал Рошу, учитывая небольшой срок его контракта. Было бы глупо не отпустить его в хорошую команду. Какие сильные футболисты уходят из ЦСКА? Роша ушeл, это понятно. Но Койта, Файзуллаев и Келлвен погоды не делали, поэтому в их уходе нет ничего страшного.

ЦСКА отлично зарабатывает. Клуб использовал футболистов, они принесли пользу, и их продали. Наверное, ЦСКА – единственный клуб в России, который в плюсе и умеет зарабатывать», – сказал Орещук.