4 игрока молодежной сборной России не сыграют с Колумбией из-за травм

Четыре игрока молодежной сборной России защитник Илья Рожков («Рубин»), полузащитники Дмитрий Кучугура («Урал»), Кирилл Глебов (ЦСКА) и нападающий Александр Кокшаров («Пари НН») из-за травм пропустят сбор команды в Колумбии.
Они были отпущены из сборной в расположение своих клубов для восстановления.
- Матчи Колумбии U-20 и молодежной сборной России пройдут 22 марта (начало в 3:00 мск) и 23 марта (начало в 23:55 мск).
- Первая игра пройдет на стадионе «Рауль Миранда» в городе Юмбо. Второй матч состоится на Олимпийском стадионе имени Паскуаля Герреро в Кали.
Источник: телеграм-канал «Молодёжка»