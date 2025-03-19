4 игрока молодежной сборной России не сыграют с Колумбией из-за травм

Четыре игрока молодежной сборной России защитник Илья Рожков («Рубин»), полузащитники Дмитрий Кучугура («Урал»), Кирилл Глебов (ЦСКА) и нападающий Александр Кокшаров («Пари НН») из-за травм пропустят сбор команды в Колумбии.

Они были отпущены из сборной в расположение своих клубов для восстановления.