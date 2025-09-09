Введите ваш ник на сайте
  Отец Кокшарова пошел на открытый конфликт с «Краснодаром»: «Нам поставили ультиматум»

Отец Кокшарова пошел на открытый конфликт с «Краснодаром»: «Нам поставили ультиматум»

Вчера, 16:44
12

Эдуард Кокшаров, отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, жестко описал ситуацию сына в клубе.

«Я буду высказывать своe субъективное мнение. Когда сын получил травму, не была проведена должным образом диагностика этой травмы, а следом была быстро сделана операция в Москве в ноунейм больнице. После восстановления произошeл рецидив. По заключению иностранных специалистов Саше пришлось завершить весеннюю часть сезона. Это заключение было вынесено после обследования, на которое сын отправился за свой счeт.

Тогда, напомню, он был в «Пари НН» на правах аренды. И возникла путаница с оплатой уже второй операции. Тут хочу сказать большое человеческое спасибо Сергею Галицкому. Он быстро подключился и решил вопрос с операцией. Сейчас Саша в заключительной фазе восстановления.

Но мы столкнулись с другой ситуацией. У нас осталось два года контракта с «Краснодаром». Мы обратились к клубу с просьбой дать ему восстановиться, а дальше – помочь с предоставлением игровой практики. В ответ мы получили ультимативное условие от клуба, что если мы не подпишем новый пятилетний контракт, то Саша последние два года соглашения с «Краснодаром» будет бегать по кругу. Сына я воспитывал с любовью к спорту, я пытался заложить в него это. Считаю, он ничего не сделал, чтобы заслужить такие ультиматумы. После окончания академии был вариант продолжить развитие за границей, но мы решили остаться в «Краснодаре», ничего плохого мы не сделали. Сейчас все борются за молодые таланты, а у нас сложилась вот такая ситуация.

Мне не хотелось выносить это на публику, но других вариантов нет. Мы попросили только о восстановлении и практике. Не ожидали этого ультиматума от Владимира Хашига, потому что в клубе мы общаемся только с ним. Саша в данный момент вычеркнут из всех списков основной команды. Его отправили в академию якобы для реабилитации, но там этим никто не занимается. Подготовленной программы для реабилитации нет.

В разговорах Саша был назван предателем «Краснодара», но я не понимаю почему. Скорее клуб предаeт воспитанника, играясь с его карьерой и здоровьем. Мы пробовали искать компромисс с клубом, но, повторюсь, услышали только ультиматум. На данный момент контакты мы все прекратили», – сказал Кокшаров-старший.

  • «Пари НН» брал Кокшарова в аренду прошлой зимой.
  • Нападающий оформил 1+1 в 5 матчах.
  • Кокшаров – воспитанник «Краснодара».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кокшаров Александр
Комментарии (12)
FWSPM
1757427317
Вам контракт предложили на 5 лет...По какому поводу возмущение непонятно.
Ответить
Anton1969
1757427987
Со стороны руководства Краснодара это выглядит просто по свински!!!
Ответить
Цугундeр
1757428941
Когда на сцену выходит БАТЯ!!!!!.. Ничем хорошим это не кончается.(
Ответить
...уефан
1757429503
...имея, только субъективную оценку ситуации от одной из сторон конфликта интересов, как можно встать на чью-либо сторону оценки этой ситуации?...
Ответить
FWSPM
1757430257
папа грезил москвой и контрактом на млн евро но закончилось все нижним новгородом...))
Ответить
FanatSerj
1757430265
Больше похоже на хитропопого папу, вам контракт на 5 лет предложили, а папа уже куда-то лыжи навострил, вот так и воспитывай и лечи за счет Галицкого, благодарности 0 ещё и упрёки в ответ. Увы, опять возврат лимита только снизит уровень РПЛ, причем для региональных клубов их содержание ещё больше увеличит.
Ответить
