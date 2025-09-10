Конфликт Кокшарова и «Краснодара» набирает обороты: «Рабство отменили давным-давно»

Эдуард Кокшаров, отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, дал новое интервью насчет разногласий игрока и клуба.

– Вы обсуждали с Сергеем Галицким сложившуюся ситуацию?

– Нет. В клубе определенная система: для этого [переговоров о контрактах] есть руководство. У меня есть телефон Сергея Николаевича, но я знаю: правильно будет не прыгать через голову.

– Почему решили высказаться?

– Надеюсь, огласка поможет. Если замалчивать ситуацию, два года карьеры сына уйдут в никуда. Мы не пошли сразу на подписание нового контракта, потому что футболисту в этом возрасте нужна игровая практика. А подписав договор, мы рисковали повторить ситуацию – снова получать небольшие минуты [в «Краснодаре»] или бегать по арендам.

– Вам не кажется странным, что клуб так поступает со своим воспитанником?

– Скажу вам больше – так происходит не только в «Краснодаре». Почему-то люди считают: если футболист воспитан в системе клуба, то принадлежит ему. Но у нас, по-моему, рабство отменили давным-давно.

– Конечно, игрок не принадлежит клубу, если им воспитан. Но многим обязан.

– Это проговаривали с Хашигом, когда Саша подписывал детский контракт. Я сказал: «Знаю: долги нужно отдавать. Мы готовы». Поэтому тогда мы даже не смотрели на финансовые условия. Сын просто пришел и молча подписал.