«Краснодар» уличили в хронических проблемах с воспитанниками

Сегодня, 09:54
8

Блогер Михаил Борзыкин прокомментировал открытый конфликт «Краснодара» с форвардом Александром Кокшаровым.

«Отец Александра Кокшарова сжигает мосты с «Краснодаром» – вынес на публику вещи, которые не выносят, в своей собственной трактовке. О нехорошем Владимире Хашиге (вполне возможно, так и есть), об ультиматуме и несправедливом отношении.

Не знаю, кто в этой истории прав. Но точно знаю, что заботливые папы, желая только добра своим детям, часто подрывают их карьеры. Бакаев, Игнатов и многие другие на этих словах запнутся и задумаются.

Папам, многие из которых – дети 90-х, которые в своем развитии порой находятся на одной планке с сыновьями, кажется, что они правы. Ощущение правоты в симбиозе с отцовскими чувствами дают ядерную реакцию.

И хорошо, если имеются основания для отцовского правдорубства, спрятаны козыри в рукаве. Но у 20-летнего Кокшарова на взрослом уровне очень уж скоромное количество матчей и забитых мячей.

Иногда нет большего врага для молодого футболиста, чем заботливый папа. Увы. Но это не отменяет хронические проблемы «Краснодара» со своими выпускниками. Стало быть, в консерватории явно что-то барахлит», – сказал Борзыкин.

  • «Пари НН» брал Кокшарова в аренду прошлой зимой.
  • Нападающий оформил 1+1 в 5 матчах.
  • Сейчас «Пари НН» пытается вновь арендовать Кокшарова. На игрока также претендует «Аль-Айн» из ОАЭ.

Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Премьер-лига Краснодар Кокшаров Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1757575455
...в консерватории явно что-то барахлит», – сказал Борзыкин.... Кто-то не в ту трубу дует...
Ответить
Чилим.
1757576365
Как же хочется Краснодар хоть в чем то задеть. Но заказ есть заказ- выполняет....
Ответить
andrei-sarap-yandex
1757576689
почему не проверили ЛЕВНИКОВА и АГАЛАРОВа за взятки от КРАСНОДАРа ??? клуб держится за счёт 13 легионеров+арменин...ВОЛКОВ .КАКШАРОВ.ИГНАТЬЕВ +САФОНОВ который учудил в прошлом матче сборной РОССИИ....ДОЛОЙ ЛИМИТ как В ЕВРОПЕ
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1757579454
Помню Сычеву папаша испортил карьеру.Да и армянин,что ушел из Динамо в Сосьедад,там тоже папаша регулярно светился.Итог оба не раскрылись.
Ответить
Sancool
1757581526
самое главное что воспитанники есть
Ответить
Интерес
1757582497
Борзыкин,не борзей...
Ответить
Plyash
1757584637
Как будто вчера было , а уж сколько времени минуло , как папуля Сычёву карьеру обломал , но тот коряво , но всё же чуточку поиграл . Не сегодня , всегда это было . Идиоты - папы неистребимы , как и сама глупость .
Ответить
