«Краснодар» уличили в хронических проблемах с воспитанниками

Блогер Михаил Борзыкин прокомментировал открытый конфликт «Краснодара» с форвардом Александром Кокшаровым.

«Отец Александра Кокшарова сжигает мосты с «Краснодаром» – вынес на публику вещи, которые не выносят, в своей собственной трактовке. О нехорошем Владимире Хашиге (вполне возможно, так и есть), об ультиматуме и несправедливом отношении.

Не знаю, кто в этой истории прав. Но точно знаю, что заботливые папы, желая только добра своим детям, часто подрывают их карьеры. Бакаев, Игнатов и многие другие на этих словах запнутся и задумаются.

Папам, многие из которых – дети 90-х, которые в своем развитии порой находятся на одной планке с сыновьями, кажется, что они правы. Ощущение правоты в симбиозе с отцовскими чувствами дают ядерную реакцию.

И хорошо, если имеются основания для отцовского правдорубства, спрятаны козыри в рукаве. Но у 20-летнего Кокшарова на взрослом уровне очень уж скоромное количество матчей и забитых мячей.

Иногда нет большего врага для молодого футболиста, чем заботливый папа. Увы. Но это не отменяет хронические проблемы «Краснодара» со своими выпускниками. Стало быть, в консерватории явно что-то барахлит», – сказал Борзыкин.