Отец Кокшарова из «Краснодара» прокомментировал сравнения сына с Холандом

Эдуард Кокшаров, отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, отреагировал на сравнения сына с Эрлингом Холандом.

«Вижу ли что-то общее? У обоих большое желание играть в футбол. Я всегда ему говорю, что у меня не было кумиров, я сам без примеров вокруг хотел с каждым днeм становиться лучше. Александр знает, что нужно играть так, чтобы другие равнялись на тебя, так что не стоит искать кумиров. Поэтому сравнивать его с Холандом не вижу смысла.

Мы все знаем, что Эрлинг – признанный футболист. Когда проводят такие параллели между молодым игроком и именитым футболистом, то конечно, это мотивирует и придаeт дополнительные силы. Но он равняется на Холанда только в желании играть в футбол и делать это качественно. В целом так можно сказать про любого игрока, который вышел на мировой уровень», – сказал Кокшаров-старший.

Холанд – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).

18-летний Кокшаров стоит 300 тысяч.

У него в сезоне РПЛ 3 матча и ассист.

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