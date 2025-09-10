Детали конфликта Кокшарова и «Краснодара»

Появились подробности разногласий «Краснодара» с форвардом Александром Кокшаровым.

«У Александра Кокшарова из «Краснодара» летом было предложение от «Нижнего Новгорода» и «Аль-Айна», где сейчас работает экс-тренер «быков» Владимир Ивич. «Краснодар» не захотел отпускать игрока и предложил ему новый контракт – но на прежних условиях.

«Пари Нижний Новгород» по-прежнему рассчитывает взять Кокшарова в аренду, если тот не будет проходить в основу «Краснодара». В «Нижнем» даже готовы взять игрока с его травмой и помочь ему пройти реабилитацию. К игроку проявлял интерес и бывший тренер «Краснодара» Ивич, который звал футболиста в ОАЭ и видел его в стартовом составе.

«Краснодар» же отпускать игрока не намерен и предлагает ему новый пятилетний контракт. Условия остаются теми же, что и у контракта, подписанного после выпуска из академии. Конфликт между представителями игрока и клубом начался после того, как футболист попросил перенести переговоры на вторую половину сезона.

У Кокшарова остается два года по контракту. «Краснодар» требует сесть обсуждать контракт сейчас, пока у клуба есть запас по времени, чтобы вести переговоры. Представители игрока же просят дать Кокшарову восстановиться и проявить себя в игре, чтобы он обоснованно мог получить более выгодные условия нового контракта. Вчера отец Кокшарова дал интервью, в котором рассказал, что «Краснодар» поставил ультиматум, что игрок «будет бегать два года по кругу», если не согласиться на новый контракт.

Сейчас игрок проходит реабилитацию после травмы и работает по индивидуальной программе в Академии. В интервью отец Кокшарова заявил, что восстановлением футболиста никто не занимается. После этого нападающему прислали план реабилитации. Как утверждает отец игрока, это больше похоже на план тренировки на день, а не на полноценную программу реабилитации. В общую группу Кокшаров вернется не раньше, чем через месяц», – написал источник.