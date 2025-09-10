Введите ваш ник на сайте
Детали конфликта Кокшарова и «Краснодара»

Вчера, 20:21
5

Появились подробности разногласий «Краснодара» с форвардом Александром Кокшаровым.

«У Александра Кокшарова из «Краснодара» летом было предложение от «Нижнего Новгорода» и «Аль-Айна», где сейчас работает экс-тренер «быков» Владимир Ивич. «Краснодар» не захотел отпускать игрока и предложил ему новый контракт – но на прежних условиях.

«Пари Нижний Новгород» по-прежнему рассчитывает взять Кокшарова в аренду, если тот не будет проходить в основу «Краснодара». В «Нижнем» даже готовы взять игрока с его травмой и помочь ему пройти реабилитацию. К игроку проявлял интерес и бывший тренер «Краснодара» Ивич, который звал футболиста в ОАЭ и видел его в стартовом составе.

«Краснодар» же отпускать игрока не намерен и предлагает ему новый пятилетний контракт. Условия остаются теми же, что и у контракта, подписанного после выпуска из академии. Конфликт между представителями игрока и клубом начался после того, как футболист попросил перенести переговоры на вторую половину сезона.

У Кокшарова остается два года по контракту. «Краснодар» требует сесть обсуждать контракт сейчас, пока у клуба есть запас по времени, чтобы вести переговоры. Представители игрока же просят дать Кокшарову восстановиться и проявить себя в игре, чтобы он обоснованно мог получить более выгодные условия нового контракта. Вчера отец Кокшарова дал интервью, в котором рассказал, что «Краснодар» поставил ультиматум, что игрок «будет бегать два года по кругу», если не согласиться на новый контракт.

Сейчас игрок проходит реабилитацию после травмы и работает по индивидуальной программе в Академии. В интервью отец Кокшарова заявил, что восстановлением футболиста никто не занимается. После этого нападающему прислали план реабилитации. Как утверждает отец игрока, это больше похоже на план тренировки на день, а не на полноценную программу реабилитации. В общую группу Кокшаров вернется не раньше, чем через месяц», – написал источник.

  • «Пари НН» брал Кокшарова в аренду прошлой зимой.
  • Нападающий оформил 1+1 в 5 матчах.
  • Кокшаров – воспитанник «Краснодара».

Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Краснодар Кокшаров Александр
Комментарии (5)
Foxitkuban
1757525362
Хашиг опять воду мутит. Главное де.рь.мо клуба. Зачем Галицкий его только держит.
Ответить
Cleaner
1757526077
Краснодар, отпусти парня, не порти себе репутацию!
Ответить
Romeo 123
1757527999
А в итоге окажется что Краснодар купил чемпионство
Ответить
Artemka444
1757529079
В дубль его да и делов
Ответить
FCSpartakM
1757533518
И шансов не дают и не отпускают. Странная политика. Вряд ли его видят основным форвардом на ближайшие годы, игрок максимально ограничен и будет по карьере по типу Тамерлана Мусаева.
Ответить
