Кокшаров объяснил, почему выбрал сборную России, а не Словении

Нападающий «Пари НН» Александр Кокшаров, права на которого принадлежат «Краснодару», рассказал, как определялся с принадлежностью к национальной сборной.

Футболист родился в Словении.

В ноябре 2023 года он дебютировал за молодежную сборную России.

– Ты родился в Словении, но не очень долго там жил. Что помнишь об этой стране?

– Помню дом, в котором жил, помню, что пошел на футбол, первый гол на тренировке.

Язык я знал, но все уже забыл. Но все говорят, что если я вновь попаду в среду, где все разговаривают, то быстро вспомню, поэтому у меня в планах начать вновь изучать язык, чтобы не забыть.

– Именно словенский?

– Да, но он чуть отличается, плюс‑минус несколько слов от сербо‑хорватского.

– Ты кем себя ощущаешь? Где твое сердце?

– Если в футболе, то вопрос к сборным. Я выбрал Россию потому, что хочется играть сердцем, хочется играть за родину, за родителей.