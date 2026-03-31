Умер отец «русского Холанда»

Ушел из жизни известный российский гандболист и тренер Эдуард Кокшаров. Он умер на 51-м году жизни.
Гандбольный клуб «Мешков Брест» сообщил, что главный тренер команды Эдуард Кокшаров скоропостижно ушел из жизни.
В клубе отметили, что Кокшаров был олимпийским чемпионом, чемпионом мира и победителем Лиги чемпионов.
«С глубокой скорбью сообщаем о том, что на 51-м году скоропостижно ушел из жизни главный тренер нашего гандбольного клуба, олимпийский чемпион, чемпион мира, победитель Лиги чемпионов – Эдуард Александрович Кокшаров.
БГК «Мешков Брест» выражает искренние соболезнования семье и близким Эдуарда Александровича. Мы будем помнить его как человека, который оставил яркий след в нашей команде и в сердцах всех, кто его знал.
Это невосполнимая потеря для всей гандбольной семьи, большое потрясение для мировой гандбольной общественности», – говорится в сообщении белорусского клуба.
- Кокшаров – отец форварда «Краснодара» Александра Кокшарова.
- Игрока называют «русским Эрлингом Холандом».
- Кокшаров давал комментарии насчет карьеры сына.