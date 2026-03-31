Умер отец «русского Холанда»

31 марта, 17:20
8

Ушел из жизни известный российский гандболист и тренер Эдуард Кокшаров. Он умер на 51-м году жизни.

Гандбольный клуб «Мешков Брест» сообщил, что главный тренер команды Эдуард Кокшаров скоропостижно ушел из жизни.

В клубе отметили, что Кокшаров был олимпийским чемпионом, чемпионом мира и победителем Лиги чемпионов.

«С глубокой скорбью сообщаем о том, что на 51-м году скоропостижно ушел из жизни главный тренер нашего гандбольного клуба, олимпийский чемпион, чемпион мира, победитель Лиги чемпионов – Эдуард Александрович Кокшаров.

БГК «Мешков Брест» выражает искренние соболезнования семье и близким Эдуарда Александровича. Мы будем помнить его как человека, который оставил яркий след в нашей команде и в сердцах всех, кто его знал.

Это невосполнимая потеря для всей гандбольной семьи, большое потрясение для мировой гандбольной общественности», – говорится в сообщении белорусского клуба.

  • Кокшаров – отец форварда «Краснодара» Александра Кокшарова.
  • Игрока называют «русским Эрлингом Холандом».
  • Кокшаров давал комментарии насчет карьеры сына.

Источник: официальный сайт «Мешков Брест»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кокшаров Александр
Комментарии (8)
рылы
1774967230
у него фамилия есть, идиоты.
Ответить
Император 1
1774967279
Земля пухом(
Ответить
...уефан
1774967908
...не старый совсем. От того близким и родным всегда ещё больнее. Соболезнование им всем...
Ответить
Цугундeр
1774968861
..умрите сами. Мастера заголовков. Кокшарову земля пухом.
Ответить
Mirak92
1774968894
Редактор ******* тупой
Ответить
bset
1774969042
Тут умерла журналистика
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774970408
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА досадно, слишком рано... а какова причина? к примеру, укрепляю иммунитет, в ковид не делал прививку, это мой личный выбор ⚽️
Ответить
edw7777
1774970692
Ужас! Прекрасно помню его игру. Джентльмен на поле; не чета нынешним, у которых "победа любой ценой". Соболезную семье, близким, друзьям. Буду помнить, пока живу.
Ответить
