Кокшаров из «Краснодара» рассматривает возможность выступления за сборную Словении

Форвард «Краснодара» Александр Кокшаров теоретически может выступать за сборную Словении. У него имеется соответствующий паспорт, поскольку он уроженец страны.

Футболист уже подписал соглашение с европейским агентством, которое будет вести его дела.

Кокшаров родился в Словении, когда его отец-гандболист выступал там за «Целе».

Футболист заигран за молодежную сборную России.

В этом сезоне у Кокшарова 9 матчей, 2 гола, ассист.

UPD: отец Кокшарова опроверг информацию: «Ни о какой смене гражданства речи не идет. Мечта сына – попасть в сборную России».