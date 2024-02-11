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    • Кокшаров из «Краснодара» рассматривает возможность выступления за сборную Словении

    Кокшаров из «Краснодара» рассматривает возможность выступления за сборную Словении

    Форвард «Краснодара» Александр Кокшаров теоретически может выступать за сборную Словении. У него имеется соответствующий паспорт, поскольку он уроженец страны.

    Футболист уже подписал соглашение с европейским агентством, которое будет вести его дела.

    • Кокшаров родился в Словении, когда его отец-гандболист выступал там за «Целе».
    • Футболист заигран за молодежную сборную России.
    • В этом сезоне у Кокшарова 9 матчей, 2 гола, ассист.

    UPD: отец Кокшарова опроверг информацию: «Ни о какой смене гражданства речи не идет. Мечта сына – попасть в сборную России».

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    Источник: Nogomania

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    11.02.2024 21:24
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    Комментарии (7)
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    qwertyйцукен
    1707676336
    Все у кого есть возможность- бегут из России под санкциями.
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    TIMOTHY
    1707684004
    Вряд ли получится у него,там футболисты посильней в разы
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