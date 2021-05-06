Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Витория Гимараеш
Фаренсе - Витория Гимараеш: обзор матча 06 мая 2021
Фаренсе
06.05.2021, четверг, 22:30
Португалия. Примейра, 31 тур
2 : 2
Завершен
Витория Гимараеш
2'
Рочинья
90+1'
R. Quaresma
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фаренсе - Витория Гимараеш
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
R. Quaresma
Желтая карточка
Ф. Абнер
88'
Замена
M. Queta
️️️️
А. Удрхири
87'
82'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
А. Андре
82'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
Рочинья
Желтая карточка
C. Martins
81'
Замена
D.
️️️️
Б. Ауашерия
74'
71'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
О. Эступиньян
Желтая карточка
Р. Галд
69'
66'
Замена
R. Lameiras
️️️️
Д. Менса
66'
Замена
R. Quaresma
️️️️
А. Алмейда
62'
Желтая карточка
Пепелу
51'
Вторая желтая
E. Suliman
Замена
C. Scheid
️️️️
A. Pinto
46'
42'
Желтая карточка
E. Suliman
2'
ГОЛ! 0:1!
Рочинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
22
Beto
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
47
Джонатан Лукка
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
25
Райан Галд
АП
25
André Pinto
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
13
Андре Амару
ЦЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
14
Джидеон Менса
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
18
Пепелу
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
92
Fábio Nunes
ЦФ
41
Cássio Scheid
ЦФ
30
Djalma
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
Витория Гимараеш
28
Элдер Са
ЛЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
2-2-2-1-3
22
12
15
Тавареш
30
Абнер
6
Удрхири
47
Лукка
20
Ауашерия
25
Галд
7
9
25
4-4-2
14
Варела
77
Сако
37
44
13
Амару
14
Менса
21
Андре Андре
18
Пепелу
8
Алмейда
19
Эступиньян
10
Рочинья
25
41
41
25
20
Ауашерия
30
30
20
Ауашерия
6
Удрхири
10
10
6
Удрхири
21
Андре Андре
17
Жанвье
17
Жанвье
21
Андре Андре
10
Рочинья
10
Эдвардс
10
Эдвардс
10
Рочинья
14
Менса
10
10
14
Менса
8
Алмейда
17
17
8
Алмейда
19
Эступиньян
19
Дуарте
19
Дуарте
19
Эступиньян
Остались в запасе
Фаренсе
Витория Гимараеш
1
Уго Маркеш
ВР
92
Fábio Nunes
ЦФ
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
6
Filipe Melo
ЦФ
78
Alex Pinto
ЦЗ
29
Клаудио Фалькао
ЦП
24
Зие Уаттара
ПЗ
28
Элдер Са
ЛЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
1
Уго Маркеш
ВР
92
Fábio Nunes
ЦФ
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
6
Filipe Melo
ЦФ
78
Alex Pinto
ЦЗ
29
Клаудио Фалькао
ЦП
Остались в запасе
24
Зие Уаттара
ПЗ
28
Элдер Са
ЛЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Фаренсе - Витория Гимараеш
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сан-Луиш
Новости команд
Все
Фаренсе
Витория Гимараеш
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+