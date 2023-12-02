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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Витория Гимараеш
Фаренсе - Витория Гимараеш: обзор матча 02 декабря 2023
Фаренсе
02.12.2023, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 12 тур
1 : 2
Завершен
Витория Гимараеш
57'
Б. Дуарте (П)
3'
Т. Рибейру
87'
Ж. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фаренсе - Витория Гимараеш
90'
Замена
А. Андре
️️️️
Т. Хандель
87'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Силва
Пас отдал
Т. Хандель
Замена
Р. Кошта
️️️️
Б. Дуарте
85'
Замена
I. Rossi
️️️️
М. Матиас
85'
79'
Замена
З. Карлуш
️️️️
M. Maga
79'
Замена
Н. Луж
️️️️
Ж. Мендеш
75'
Желтая карточка
J. Fernandes
Замена
F. Cáseres
️️️️
Беллуми
67'
Вторая желтая
Ф. Исидоро
62'
Желтая карточка
Ф. Исидоро
60'
60'
Замена
Т. Силва
️️️️
Д. Силва
59'
Желтая карточка
M. Maga
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Дуарте
57'
Замена
R. Barbosa
️️️️
V. Gonçalves
46'
Замена
Ф. Исидоро
️️️️
Маттеус
41'
Желтая карточка
Пастор
23'
21'
Желтая карточка
Т. Рибейру
3'
ГОЛ! 0:1!
Т. Рибейру
Пас отдал
J. Fernandes
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
2
Пастор
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
29
Клаудио Фалькао
ЦП
80
Vítor Gonçalves
ЦП
27
Маттеус
ЦП
77
Марко Матиас
ЦФ
33
Рикардо Велью
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
10
Беллуми
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
(К)
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ОП
80
Дани Силва
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
17
Андре Силва
ЦФ
20
Жота Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Фаренсе
1
Луис Фелипе
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
3
Igor Rossi
ЦЗ
23
Facundo Cáseres
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
12
Talys
ЦФ
14
Фабрисио Исидоро
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
21
Elves Baldé
ЦФ
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
6
Зе Карлуш
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
17
Адриан Буцке
ЦФ
3-3-5
2
Пастор
37
Силва
22
Мускат
29
Фалькао
80
27
Маттеус
33
Велью
19
Дуарте
10
Беллуми
31
77
Матиас
3-3-2-2
14
Варела
21
Боревкович
16
Рибейру
2
44
20
Хандель
7
Мангаш
80
Силва
10
Мендеш
20
Силва
17
Силва
77
Матиас
3
3
77
Матиас
10
Беллуми
23
23
10
Беллуми
80
10
10
80
27
Маттеус
14
Исидоро
14
Исидоро
27
Маттеус
19
Дуарте
19
Кошта
19
Кошта
19
Дуарте
2
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
2
80
Силва
70
Силва
70
Силва
80
Силва
20
Хандель
21
Андре Андре
21
Андре Андре
20
Хандель
10
Мендеш
10
Луж
10
Луж
10
Мендеш
Остались в запасе
Фаренсе
Витория Гимараеш
1
Луис Фелипе
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
12
Talys
ЦФ
21
Elves Baldé
ЦФ
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
10
Нуну Сантуш
АП
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
12
Talys
ЦФ
21
Elves Baldé
ЦФ
Остались в запасе
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
10
Нуну Сантуш
АП
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Фаренсе - Витория Гимараеш
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Главный судья:
Manuel Oliveira, Portugal
Стадион:
Estadio de São Luís, Faro
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