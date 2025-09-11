12 сентября на «Эштадиу да Луш» состоится матч пятого тура португальской Примейры между «Бенфикой» и «Санта-Кларой». Хозяева находятся в отличной форме и уверенно стартовали в сезоне, в то время как гости только начинают искать баланс после неоднозначных результатов.

«Бенфика»

Команда уверенно провела старт чемпионата, выиграв три матча из трeх. После победы над «Алверкой» в гостях (2:1) клуб располагается на четвертом месте, имея в запасе одну игру. В атаке действует стабильно: 7 голов в 5 последних встречах (1.40 в среднем за игру). В обороне «Бенфика» демонстрирует надежность: всего 1 пропущенный гол за этот же отрезок (0.20 за матч).Главный акцент в игре – уверенное доминирование на своей половине поля и контроль ритма. Команда не пропускает в 7 из 9 последних матчей и забивает на протяжении 14 туров подряд. Особенно сильны в домашних встречах, где регулярно демонстрируют крупные победы.

«Санта-Клара»

Гости занимают 10-е место после 4 туров, набрав 4 очка. В последних играх команда стала надежнее в обороне – три матча без пропущенных мячей. Однако атакующая линия пока не впечатляет: всего 2 гола в 5 матчах и в среднем 0.40 за игру.Лучший бомбардир – Габриэл Силва, забивший 4 мяча в 10 встречах, но он пока не получил должной поддержки от партнeров. Последняя победа над «Эшторилом» (1:0) показывает, что клуб способен действовать строго от обороны, но этого недостаточно для успешной игры против лидеров.

Факты о командах

«Бенфика»

Победа в 3 последних матчах Примейры

В среднем 1.40 забитого и 0.20 пропущенного гола за игру

Забивает в 14 матчах чемпионата подряд

Не пропускает в 7 из 9 последних матчей

«Санта-Клара»

Победа и две ничьих в 3 последних матчах

В среднем 0.40 забитого и 0.60 пропущенного гола за игру

Не пропускает в 3 последних матчах

4 очка после 4 туров

Прогноз на матч «Бенфика» – «Санта-Клара»

С учeтом статистики и формы команд, «Бенфика» является очевидным фаворитом. Команда мощнее по всем ключевым метрикам и играет дома, где традиционно доминирует. У «Санта-Клары» есть позитивные сдвиги в защите, но с такой слабой атакой сложно рассчитывать на успех. Маловероятно, что гости смогут взломать одну из лучших оборон лиги. Ожидаем уверенную победу хозяев в низовом матче.

Рекомендованные ставки: