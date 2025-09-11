Введите ваш ник на сайте
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

11 сентября 2025 10:12
Бенфика - Санта-Клара
12 сент. 2025, пятница 22:15 | Португалия. Примейра, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Бенфики» и тотал меньше 3.5 голов
Сделать ставку

12 сентября на «Эштадиу да Луш» состоится матч пятого тура португальской Примейры между «Бенфикой» и «Санта-Кларой». Хозяева находятся в отличной форме и уверенно стартовали в сезоне, в то время как гости только начинают искать баланс после неоднозначных результатов.

«Бенфика»

Команда уверенно провела старт чемпионата, выиграв три матча из трeх. После победы над «Алверкой» в гостях (2:1) клуб располагается на четвертом месте, имея в запасе одну игру. В атаке действует стабильно: 7 голов в 5 последних встречах (1.40 в среднем за игру). В обороне «Бенфика» демонстрирует надежность: всего 1 пропущенный гол за этот же отрезок (0.20 за матч).Главный акцент в игре – уверенное доминирование на своей половине поля и контроль ритма. Команда не пропускает в 7 из 9 последних матчей и забивает на протяжении 14 туров подряд. Особенно сильны в домашних встречах, где регулярно демонстрируют крупные победы.

«Санта-Клара»

Гости занимают 10-е место после 4 туров, набрав 4 очка. В последних играх команда стала надежнее в обороне – три матча без пропущенных мячей. Однако атакующая линия пока не впечатляет: всего 2 гола в 5 матчах и в среднем 0.40 за игру.Лучший бомбардир – Габриэл Силва, забивший 4 мяча в 10 встречах, но он пока не получил должной поддержки от партнeров. Последняя победа над «Эшторилом» (1:0) показывает, что клуб способен действовать строго от обороны, но этого недостаточно для успешной игры против лидеров.

Факты о командах

«Бенфика»

  • Победа в 3 последних матчах Примейры
  • В среднем 1.40 забитого и 0.20 пропущенного гола за игру
  • Забивает в 14 матчах чемпионата подряд
  • Не пропускает в 7 из 9 последних матчей

«Санта-Клара»

  • Победа и две ничьих в 3 последних матчах
  • В среднем 0.40 забитого и 0.60 пропущенного гола за игру
  • Не пропускает в 3 последних матчах
  • 4 очка после 4 туров

Личные встречи
83% (10)
8% (1)
8% (1)
32
Забитых мячей
10
2.67
В среднем за матч
0.83
5:0
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  1:1
Португалия. Примейра, 22 тур
Санта-Клара
0 : 1
15.02.2025
Бенфика
Португалия. Примейра, 5 тур
Бенфика
4 : 1
14.09.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 34 тур
Бенфика
3 : 0
27.05.2023
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 17 тур
Санта-Клара
0 : 3
21.01.2023
Бенфика
Португалия. Примейра, 22 тур
Бенфика
2 : 1
12.02.2022
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 5 тур
Санта-Клара
0 : 5
11.09.2021
Бенфика
Португалия. Примейра, 29 тур
Бенфика
2 : 1
26.04.2021
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Санта-Клара
1 : 1
04.01.2021
Бенфика
Португалия. Примейра, 28 тур
Бенфика
3 : 4
23.06.2020
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
09.11.2019
Бенфика
Португалия. Примейра, 34 тур
Бенфика
4 : 1
18.05.2019
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 17 тур
Санта-Клара
0 : 2
11.01.2019
Бенфика
Показать все

Прогноз на матч «Бенфика» – «Санта-Клара»

С учeтом статистики и формы команд, «Бенфика» является очевидным фаворитом. Команда мощнее по всем ключевым метрикам и играет дома, где традиционно доминирует. У «Санта-Клары» есть позитивные сдвиги в защите, но с такой слабой атакой сложно рассчитывать на успех. Маловероятно, что гости смогут взломать одну из лучших оборон лиги. Ожидаем уверенную победу хозяев в низовом матче.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Бенфики» и тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Санта-Клары» меньше 0.5 – коэффициент 1.85

Автор: Орлов Максим
Португалия. Примейра Санта-Клара Бенфика
