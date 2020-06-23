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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Санта-Клара
Бенфика - Санта-Клара: обзор матча 23 июня 2020
Бенфика
23.06.2020, вторник, 21:15
Португалия. Примейра, 28 тур
3 : 4
Завершен
Санта-Клара
50'
Рафа
63'
К. Винисиус
65'
К. Винисиус
44'
А. Карвальо
57'
З. Сануси
81'
Кризан (П)
90+5'
Z. Manuel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Санта-Клара
90'
+5
ГОЛ! 3:4!
Z. Manuel
Замена
Д. Соуза
️️️️
А. Таарабт
86'
Замена
Ф. Серви
️️️️
Пицци
86'
Желтая карточка
Р. Диаш
81'
81'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Кризан
75'
Замена
D. Salomao
️️️️
C.
69'
Замена
Z. Manuel
️️️️
О. Рашид
68'
Замена
Кризан
️️️️
T. Santana
ГОЛ! 3:2!
К. Винисиус
Пас отдал
А. Алмейда
65'
ГОЛ! 2:2!
К. Винисиус
Пас отдал
Пицци
63'
57'
ГОЛ! 1:2!
З. Сануси
Пас отдал
О. Рашид
54'
Замена
M. Cande
️️️️
К. Жуниор
53'
Замена
Нене
️️️️
А. Карвальо
ГОЛ! 1:1!
Рафа
Пас отдал
А. Алмейда
50'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Х. Сеферович
47'
Замена
А. Живкович
️️️️
Габриэл
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Карвальо
Желтая карточка
Габриэл
31'
17'
Желтая карточка
А. Карвальо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
18
Габриэл
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
27
Рафа
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
88
Francisco Ramos
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
10
Costinha
ЦП
9
Thiago Santana
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Бенфика
1
Иван Злобин
ВР
15
Томаш Тавареш
ПЗ
7
Жота
ЛВ
22
Андреас Самарис
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Франко Серви
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Санта-Клара
15
Joao Lucas
ЦЗ
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
24
Mamadu Cande
ЦП
18
Нене
ЦП
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Влаходимос
17
Тавареш
3
Диаш
4
Ферру
34
Алмейда
5
Вайгль
18
Габриэл
49
Таарабт
21
Пицци
9
Сеферович
27
Рафа
4-4-2
99
2
Рамуш
15
Кардосо
5
12
Сануси
8
Карвальо
23
Рашид
10
88
13
Жуниор
9
18
Габриэл
14
Живкович
14
Живкович
18
Габриэл
21
Пицци
10
Серви
10
Серви
21
Пицци
49
Таарабт
89
Соуза
89
Соуза
49
Таарабт
9
Сеферович
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Сеферович
13
Жуниор
24
24
13
Жуниор
8
Карвальо
18
Нене
18
Нене
8
Карвальо
9
9
Кризан
9
Кризан
9
10
0
0
10
23
Рашид
70
70
23
Рашид
Остались в запасе
Бенфика
Санта-Клара
7
Жота
ЛВ
1
Иван Злобин
ВР
15
Томаш Тавареш
ПЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
22
Шикинью
АП
Главный тренер
Бруну Лажи
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
15
Joao Lucas
ЦЗ
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
7
Жота
ЛВ
1
Иван Злобин
ВР
15
Томаш Тавареш
ПЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
22
Шикинью
АП
Остались в запасе
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
15
Joao Lucas
ЦЗ
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Бенфика - Санта-Клара
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
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