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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Бенфика
Санта-Клара - Бенфика: обзор матча 11 сентября 2021
Санта-Клара
11.09.2021, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 5 тур
0 : 5
Завершен
Бенфика
42'
Р. Пиньо
54'
Д. Нуньес
58'
Рафа
62'
Д. Нуньес
68'
Р. Яремчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Бенфика
Замена
Ж. Ромао
️️️️
Мансур
88'
Замена
J. Patric
️️️️
Линкольн
88'
Замена
Нене
️️️️
А. Карвальо
84'
72'
Замена
В. Лазаро
️️️️
Д. Гонсалвеш
72'
Замена
Пицци
️️️️
Эвертон
68'
ГОЛ! 0:5!
Р. Яремчук
Пас отдал
А. Гримальдо
63'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Д. Нуньес
63'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Ж. Мариу
62'
ГОЛ! 0:4!
Д. Нуньес
Пас отдал
Л. Вериссимо
Замена
Л. Феллипе
️️️️
Р. Кошта
59'
Замена
М. Мохеби
️️️️
Кризан
59'
58'
ГОЛ! 0:3!
Рафа
Пас отдал
Ю. Вайгль
54'
ГОЛ! 0:2!
Д. Нуньес
Пас отдал
Эвертон
Желтая карточка
Мансур
47'
46'
Замена
Рафа
️️️️
Р. Пиньо
Желтая карточка
Р. Рамуш
45'
+2
42'
ГОЛ! 0:1!
Р. Пиньо
Пас отдал
А. Гримальдо
27'
Желтая карточка
О. Влаходимос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
ЦП
9
Кризан
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
5
Хидемаса Морита
ЦФ
70
Мансур
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Санта-Клара
95
Пьер Санья
ЦЗ
18
Нене
ЦП
26
Jean Patric
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
4
A. Chindris
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
18
Жулио Ромао
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Пицци
АП
9
Роман Яремчук
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
2-2-5
99
5
2
Рамуш
8
Карвальо
18
Линкольн
23
Энрике
19
Кошта
70
Мансур
5
Морита
3
Боатенг
4-1-1-1-3
1
Влаходимос
4
Вериссимо
14
Вертонген
5
Морато
22
Гримальдо
5
Вайгль
23
Мариу
7
Гонсалвеш
7
Эвертон
9
Пиньо
29
Нуньес
8
Карвальо
18
Нене
18
Нене
8
Карвальо
18
Линкольн
26
26
18
Линкольн
70
Мансур
18
Ромао
18
Ромао
70
Мансур
19
Кошта
27
Феллипе
27
Феллипе
19
Кошта
9
Кризан
9
Мохеби
9
Мохеби
9
Кризан
7
Гонсалвеш
19
Лазаро
19
Лазаро
7
Гонсалвеш
23
Мариу
83
Фернандеш
83
Фернандеш
23
Мариу
7
Эвертон
21
Пицци
21
Пицци
7
Эвертон
29
Нуньес
9
Яремчук
9
Яремчук
29
Нуньес
9
Пиньо
27
Рафа
27
Рафа
9
Пиньо
Остались в запасе
Санта-Клара
Бенфика
95
Пьер Санья
ЦЗ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
4
A. Chindris
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
12
Жилберто
ПЗ
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
95
Пьер Санья
ЦЗ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
4
A. Chindris
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
Остались в запасе
12
Жилберто
ПЗ
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Санта-Клара - Бенфика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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