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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Санта-Клара
Бенфика - Санта-Клара: обзор матча 27 мая 2023
Бенфика
27.05.2023, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 34 тур
3 : 0
Завершен
Санта-Клара
7'
Г. Рамуш
28'
Рафа
60'
А. Гримальдо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Санта-Клара
90'
+1
Желтая карточка
Адриано
Замена
С. Соареш
️️️️
О. Влаходимос
88'
83'
Замена
Пауло
️️️️
Итало
83'
Замена
Рилдо
️️️️
Б. Жордау
76'
Замена
Аллано
️️️️
Андрезинью
74'
Замена
Д. Калила
️️️️
П. Санья
Замена
Шикинью
️️️️
Флорентину
72'
Замена
Жилберто
️️️️
А. Бах
72'
Замена
П. Муса
️️️️
Г. Рамуш
68'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Рафа
68'
Желтая карточка
А. Гримальдо
61'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Гримальдо
60'
46'
Замена
K. Misao
️️️️
Б. Алмейда
ГОЛ! 2:0!
Рафа
Пас отдал
Ж. Мариу
28'
ГОЛ! 1:0!
Г. Рамуш
Пас отдал
А. Бах
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
12
Флорентину
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Санта-Клара
12
Габриэль Батиста
ВР
32
МТ
ЛЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
8
Бруну Алмейда
ЛВ
21
Рикардинью
ЛВ
20
Адриано
ОП
6
Бруну Жордау
ЦП
10
Андрезинью
ПВ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
22
Шикинью
АП
7
Давид Нерес
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Санта-Клара
74
Marcos Díaz
ВР
6
Kento Misao
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
33
Пауло
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
8
Виктор Бобсин
ОП
37
Рилдо
АП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
30
Отаменди
5
Морато
6
Бах
12
Флорентину
14
Эушнес
23
Мариу
87
Невеш
9
Рамуш
27
Рафа
4-1-1-3-1
12
Батиста
40
Ногейра
16
Итало
95
Санья
32
МТ
20
Адриано
6
Жордау
10
Андрезинью
8
Алмейда
21
Рикардинью
17
Баби
1
Влаходимос
24
Соареш
24
Соареш
1
Влаходимос
6
Бах
12
Жилберто
12
Жилберто
6
Бах
12
Флорентину
22
Шикинью
22
Шикинью
12
Флорентину
27
Рафа
7
Нерес
7
Нерес
27
Рафа
9
Рамуш
9
Муса
9
Муса
9
Рамуш
8
Алмейда
6
6
8
Алмейда
16
Итало
33
Пауло
33
Пауло
16
Итало
95
Санья
2
Калила
2
Калила
95
Санья
6
Жордау
37
Рилдо
37
Рилдо
6
Жордау
10
Андрезинью
2
Аллано
2
Аллано
10
Андрезинью
Остались в запасе
Бенфика
Санта-Клара
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
74
Marcos Díaz
ВР
23
Паулу Энрике
ЦЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Остались в запасе
74
Marcos Díaz
ВР
23
Паулу Энрике
ЦЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Мариу Силва
Статистика матча Бенфика - Санта-Клара
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
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