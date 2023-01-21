Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Бенфика
Санта-Клара - Бенфика: обзор матча 21 января 2023
Санта-Клара
21.01.2023, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 17 тур
0 : 3
Завершен
Бенфика
9'
Ф. Эушнес
16'
Г. Рамуш
80'
Г. Гедеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санта-Клара - Бенфика
90'
Замена
П. Муса
️️️️
Г. Рамуш
82'
Замена
Ж. Невеш
️️️️
Ю. Дракслер
80'
ГОЛ! 0:3!
Г. Гедеш
Пас отдал
Э. Фернандес
Замена
C.
️️️️
Б. Алмейда
74'
Замена
Рилдо
️️️️
Рикардинью
74'
Замена
К. Тагава
️️️️
М. Баби
64'
Замена
В. Бобсин
️️️️
K. Misao
64'
64'
Замена
Шикинью
️️️️
Ж. Мариу
64'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Ф. Эушнес
64'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Флорентину
53'
Желтая карточка
Морато
50'
Желтая карточка
Ф. Эушнес
Желтая карточка
Итало
30'
16'
ГОЛ! 0:2!
Г. Рамуш
Пас отдал
А. Гримальдо
9'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Эушнес
Пас отдал
Э. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
12
Габриэль Батиста
ВР
32
МТ
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
8
Бруну Алмейда
ЛВ
20
Адриано
ОП
17
Матеус Баби
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
12
Флорентину
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Санта-Клара
1
Рикарду Фернандеш
ВР
33
Пауло
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
21
Рикардинью
ЛВ
8
Виктор Бобсин
ОП
10
Costinha
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
37
Рилдо
АП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Бенфика
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
87
Жоау Невеш
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
3-3-1-2
12
Батиста
23
Энрике
6
3
Боатенг
32
МТ
20
Адриано
2
Калила
8
Алмейда
11
Силва
17
Баби
4-3-1-1-1
1
Влаходимос
6
Бах
5
Морато
14
Силва
22
Гримальдо
17
Фернандес
12
Флорентину
14
Эушнес
23
Мариу
7
Дракслер
9
Рамуш
6
8
Бобсин
8
Бобсин
6
8
Алмейда
10
10
8
Алмейда
Рикардинью
37
Рилдо
37
Рилдо
Рикардинью
21
Рикардинью
21
Рикардинью
17
Баби
11
Тагава
11
Тагава
17
Баби
7
Дракслер
87
Невеш
87
Невеш
7
Дракслер
23
Мариу
22
Шикинью
22
Шикинью
23
Мариу
14
Эушнес
11
Гедеш
11
Гедеш
14
Эушнес
12
Флорентину
7
Нерес
7
Нерес
12
Флорентину
9
Рамуш
9
Муса
9
Муса
9
Рамуш
Остались в запасе
Санта-Клара
Бенфика
1
Рикарду Фернандеш
ВР
33
Пауло
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Мариу Силва
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
1
Рикарду Фернандеш
ВР
33
Пауло
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
Остались в запасе
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
Главный тренер
Мариу Силва
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Санта-Клара - Бенфика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Санта-Клара
Бенфика
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:23
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
24 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:23
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
24 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+