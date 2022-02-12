Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Санта-Клара
Бенфика - Санта-Клара: обзор матча 12 февраля 2022
Бенфика
12.02.2022, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 22 тур
2 : 1
Завершен
Санта-Клара
60'
Д. Нуньес (П)
62'
Д. Нуньес
21'
М. Мохеби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Санта-Клара
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Д. Нуньес
86'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
82'
81'
Замена
R. Oliveira
️️️️
А. Карвальо
Замена
С. Мейте
️️️️
Г. Рамуш
75'
69'
Замена
К. Тагава
️️️️
Р. Кошта
69'
Замена
П. Энрике
️️️️
О. Баррето
ГОЛ! 2:1!
Д. Нуньес
Пас отдал
Р. Яремчук
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Нуньес
60'
59'
Желтая карточка
М. Вильянуэва
Замена
А. Таарабт
️️️️
П. Бернарду
58'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Эвертон
58'
52'
Замена
Нене
️️️️
М. Мохеби
45'
Желтая карточка
M. Pereira
Желтая карточка
Д. Нуньес
40'
40'
Желтая карточка
О. Баррето
32'
Желтая карточка
Х. Морита
28'
Желтая карточка
М. Мохеби
Желтая карточка
Рафа
24'
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Мохеби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
27
Рафа
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
7
Оскар Баррето
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
5
Хидемаса Морита
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
49
Адель Таарабт
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Санта-Клара
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
18
Нене
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
4-1-1-4
1
Влаходимос
22
Гримальдо
30
Отаменди
14
Вертонген
19
Лазаро
5
Вайгль
8
Бернарду
27
Рафа
29
Нуньес
9
Рамуш
7
Эвертон
3-2-5
99
2
Рамуш
17
Вильянуэва
70
Мансур
7
Баррето
8
Карвальо
5
Морита
19
Кошта
3
Боатенг
9
Мохеби
21
Рикардинью
29
Нуньес
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
29
Нуньес
8
Бернарду
49
Таарабт
49
Таарабт
8
Бернарду
9
Рамуш
8
Мейте
8
Мейте
9
Рамуш
7
Эвертон
9
Яремчук
9
Яремчук
7
Эвертон
8
Карвальо
7
7
8
Карвальо
9
Мохеби
18
Нене
18
Нене
9
Мохеби
7
Баррето
23
Энрике
23
Энрике
7
Баррето
19
Кошта
11
Тагава
11
Тагава
19
Кошта
Остались в запасе
Бенфика
Санта-Клара
99
Миле Свилар
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Остались в запасе
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Бенфика - Санта-Клара
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Новости команд
Все
Бенфика
Санта-Клара
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
09:49
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
Вчера, 13:57
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
09:49
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
Вчера, 13:57
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+