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    Нельсон Вериссимо

    Тренер
    Имя Нельсон
    Фамилия Вериссимо
    Гражданство Португалия
    Дата рождения 17 апреля 1977
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бенфика 4 1 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.02.2022 Бенфика 2 : 2 Аякс
    15.03.2022 Аякс 0 : 1 Бенфика
    05.04.2022 Бенфика 1 : 3 Ливерпуль
    13.04.2022 Ливерпуль 3 : 3 Бенфика
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