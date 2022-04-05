Тренер «Бенфики» – о матче с «Ливерпулем»: «Шансы равны. Надеемся, что болельщики вдохновят нас на подвиг»

Главный тренер «Бенфики» Нельсон Вериссимо поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Ливерпуль» прекрасно действует как команда и обладает очень сильным подбором игроков, а еще там замечательный тренер. Все это говорит о том, что мы должны сыграть на самом высоком уровне в обоих матчах.

Это будет трудное противостояние, но, как я уже говорил перед поединками с «Аяксом», шансы команд примерно равны. Мы можем подавить сильные стороны «Ливерпуля». Как и у любой команды, у них есть слабые места, которыми мы можем воспользоваться.

Нам придется играть в обороне, причем делать это на высоком уровне. Будет нелегко, но мы постараемся держаться на равных и надеемся, что болельщики вдохновят нас на подвиг», – сказал Вериссимо.

«Бенфика» примет «Ливерпуль» сегодня, 5 апреля.

Начало матча – в 22:00 мск.

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