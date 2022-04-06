Робертсон: «Фанаты «Бенфики» бросали в меня зажигалки. Надеюсь, это поможет им бросить курить»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон сообщил, что по ходу первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1) в него летели зажигалки. Игрок к этому относится с юмором.

«В конце игры в меня бросили несколько зажигалок. Надеюсь, это поможет им бросить курить», – сказал Робертсон.