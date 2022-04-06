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Робертсон: «Фанаты «Бенфики» бросали в меня зажигалки. Надеюсь, это поможет им бросить курить»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон сообщил, что по ходу первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1) в него летели зажигалки. Игрок к этому относится с юмором.

«В конце игры в меня бросили несколько зажигалок. Надеюсь, это поможет им бросить курить», – сказал Робертсон.

  • Шотландец провел в Лиссабоне полный матч, сделал голевой пас.
  • Ответный матч состоится на следующей неделе на «Энфилд Роуд».
  • Перед этим «Ливерпуль» сыграет в АПЛ с лидером – «Манчестер Сити».

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Источник: твиттер Anfield Watch

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06.04.2022 22:54
Комментарии1
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    Рейтинг: +810

    inzek 7 апреля, 00:04

    а если жиги еще и с газом, так это вообще можно рассмотреть как агрессию России)

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