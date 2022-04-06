Клопп: «Матч с «Бенфикой» получился трудным. Их вратарь был лучшим»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после победы над «Бенфикой» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Как и ожидалось, матч получился трудным. Болельщики здорово поддерживали «Бенфику». Мы знали, что 2:0 – приятное, но не решающее преимущество. Они забили, и игра стала гораздо более открытой.

Пожалуй, их вратарь был лучшим игроком в этом матче. Обычно мы забиваем больше [в таких ситуациях], но сегодня не смогли во многом из-за его хороших сейвов», – сказал Клопп.