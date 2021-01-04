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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Бенфика
Санта-Клара - Бенфика: обзор матча 04 января 2021
Санта-Клара
04.01.2021, понедельник, 20:00
Португалия. Примейра, 12 тур
1 : 1
Завершен
Бенфика
60'
Ф. Кардосо
33'
Д. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Бенфика
Желтая карточка
О. Рашид
90'
+5
Замена
J. Lucas
️️️️
D. Salomao
85'
84'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Эвертон
84'
Замена
Шикинью
️️️️
А. Таарабт
Желтая карточка
Ф. Кардосо
78'
Замена
О. Рашид
️️️️
Линкольн
74'
Замена
C.
️️️️
Нене
74'
Замена
Ш. Моганлу
️️️️
Кризан
74'
66'
Замена
Пицци
️️️️
Л. Вальдшмидт
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кардосо
Пас отдал
Кризан
60'
Замена
К. Жуниор
️️️️
J. Patric
51'
51'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Жилберто
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Нуньес
Пас отдал
Л. Вальдшмидт
29'
Желтая карточка
Ферру
Желтая карточка
П. Санья
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Нене
ЦП
18
Линкольн
ЦП
26
Jean Patric
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Санта-Клара
15
Joao Lucas
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
10
Costinha
ЦП
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
33
Lucas Marques
ЦФ
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
0
André Mesquita
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
22
Шикинью
АП
21
Пицци
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
4-3-3
99
17
Вильянуэва
5
15
Кардосо
95
Санья
8
Карвальо
18
Нене
18
Линкольн
9
Кризан
0
26
4-1-1-4
1
Влаходимос
12
Жилберто
4
Ферру
14
Вертонген
22
Гримальдо
5
Вайгль
49
Таарабт
27
Рафа
7
Эвертон
7
Вальдшмидт
29
Нуньес
9
Кризан
70
Моганлу
70
Моганлу
9
Кризан
0
15
15
0
18
Линкольн
23
Рашид
23
Рашид
18
Линкольн
18
Нене
10
10
18
Нене
26
13
Жуниор
13
Жуниор
26
12
Жилберто
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
12
Жилберто
49
Таарабт
22
Шикинью
22
Шикинью
49
Таарабт
7
Вальдшмидт
21
Пицци
21
Пицци
7
Вальдшмидт
7
Эвертон
14
Феррейра
14
Феррейра
7
Эвертон
Остались в запасе
Санта-Клара
Бенфика
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
33
Lucas Marques
ЦФ
0
André Mesquita
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
20
Тиагу Араужо
ЦФ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
23
Элтон Лейте
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
33
Lucas Marques
ЦФ
0
André Mesquita
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Остались в запасе
20
Тиагу Араужо
ЦФ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
23
Элтон Лейте
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Санта-Клара - Бенфика
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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