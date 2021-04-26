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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Санта-Клара
Бенфика - Санта-Клара: обзор матча 26 апреля 2021
Бенфика
26.04.2021, понедельник, 21:00
Португалия. Примейра, 29 тур
2 : 1
Завершен
Санта-Клара
26'
К. Жуниор (АГ)
73'
Шикинью
62'
А. Карвальо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Санта-Клара
Желтая карточка
Н. Отаменди
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Вайгль
89'
86'
Замена
J. Patric
️️️️
Р. Рамуш
86'
Замена
Нене
️️️️
Линкольн
86'
Замена
U.
️️️️
А. Карвальо
Замена
Педриньо
️️️️
Х. Сеферович
81'
Замена
Жилберто
️️️️
Д. Гонсалвеш
81'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Рафа
81'
77'
Замена
Р. Кошта
️️️️
Кризан
77'
Замена
C.
️️️️
Аллано
ГОЛ! 2:1!
Шикинью
Пас отдал
Д. Гонсалвеш
73'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Пицци
68'
62'
ГОЛ! 1:1!
А. Карвальо
Пас отдал
Кризан
Замена
Шикинью
️️️️
Эвертон
59'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Жуниор
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
21
Пицци
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
7
Эвертон
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
18
Линкольн
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
9
Кризан
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
10
Педриньо
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Санта-Клара
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
10
Costinha
ЦП
18
Нене
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
4-1-2-3
23
Лейте
22
Гримальдо
30
Отаменди
14
Вертонген
4
Вериссимо
5
Вайгль
21
Пицци
7
Гонсалвеш
9
Сеферович
27
Рафа
7
Эвертон
4-1-2-1-2
99
2
Рамуш
17
Вильянуэва
5
70
Мансур
5
Морита
18
Линкольн
8
Карвальо
2
Аллано
13
Жуниор
9
Кризан
21
Пицци
29
Нуньес
29
Нуньес
21
Пицци
7
Гонсалвеш
12
Жилберто
12
Жилберто
7
Гонсалвеш
9
Сеферович
10
Педриньо
10
Педриньо
9
Сеферович
7
Эвертон
22
Шикинью
22
Шикинью
7
Эвертон
27
Рафа
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
27
Рафа
8
Карвальо
17
17
8
Карвальо
9
Кризан
19
Кошта
19
Кошта
9
Кризан
2
Рамуш
26
26
2
Рамуш
2
Аллано
10
10
2
Аллано
18
Линкольн
18
Нене
18
Нене
18
Линкольн
Остались в запасе
Бенфика
Санта-Клара
5
Морато
ЦЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
5
Морато
ЦЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Бенфика - Санта-Клара
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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