Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Санта-Клара
Фаренсе - Санта-Клара: обзор матча 04 февраля 2021
Фаренсе
04.02.2021, четверг, 18:00
Португалия. Примейра, 17 тур
1 : 1
Завершен
Санта-Клара
40'
Р. Галд
63'
К. Жуниор (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фаренсе - Санта-Клара
90'
+3
Замена
J. Afonso
️️️️
К. Жуниор
86'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
85'
Замена
Нене
️️️️
Линкольн
85'
Замена
Ш. Моганлу
️️️️
Кризан
79'
Замена
Аллано
️️️️
D. Salomao
76'
Желтая карточка
К. Жуниор
Замена
M. Queta
️️️️
Б. Мансилья
73'
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Жуниор
43'
Желтая карточка
Р. Рамуш
ГОЛ! 1:0!
Р. Галд
Пас отдал
Б. Мансилья
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
1
Rafael Defendi
ВР
15
Томаш Тавареш
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
11
Брайан Мансилья
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
25
Райан Галд
АП
92
Fábio Nunes
ЦФ
25
André Pinto
ЦФ
40
Eduardo Mancha
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
18
Линкольн
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
13
Карлос Жуниор
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
78
Alex Pinto
ЦЗ
13
Бура
ОП
47
Джонатан Лукка
ЦП
10
Madi Queta
ЦФ
41
Cássio Scheid
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
18
Нене
ЦП
17
Ukra
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
1-1-2-1-5
1
15
Тавареш
6
Удрхири
11
Мансилья
29
Фалькао
25
Галд
25
7
19
40
92
4-1-2-3
99
2
Рамуш
17
Вильянуэва
15
Кардосо
70
Мансур
5
Морита
18
Линкольн
8
Карвальо
9
Кризан
0
13
Жуниор
11
Мансилья
10
10
11
Мансилья
0
2
Аллано
2
Аллано
0
9
Кризан
70
Моганлу
70
Моганлу
9
Кризан
13
Жуниор
5
5
13
Жуниор
18
Линкольн
18
Нене
18
Нене
18
Линкольн
Остались в запасе
Фаренсе
Санта-Клара
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
41
Cássio Scheid
ЦФ
13
Бура
ОП
47
Джонатан Лукка
ЦП
6
Filipe Melo
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
78
Alex Pinto
ЦЗ
17
Ukra
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
41
Cássio Scheid
ЦФ
13
Бура
ОП
47
Джонатан Лукка
ЦП
6
Filipe Melo
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
78
Alex Pinto
ЦЗ
Остались в запасе
17
Ukra
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Фаренсе - Санта-Клара
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сан-Луиш
Новости команд
Все
Фаренсе
Санта-Клара
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+