Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Фамаликан
Санта-Клара - Фамаликан: обзор матча 17 января 2021
Санта-Клара
17.01.2021, воскресенье, 20:30
Португалия. Примейра, 14 тур
1 : 2
Завершен
Фамаликан
70'
К. Жуниор
50'
J. Robert (П)
83'
A. Luković
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Фамаликан
90'
+1
Замена
Риччели
️️️️
Ж. Диаш
Замена
J. Afonso
️️️️
Р. Рамуш
90'
+1
87'
Желтая карточка
Д. Кейруш
86'
Желтая карточка
Р. Винагре
86'
Замена
К. Вердонк
️️️️
Р. Винагре
Замена
О. Рашид
️️️️
J. Lucas
85'
83'
ГОЛ! 1:2!
A. Luković
Желтая карточка
C.
77'
73'
Желтая карточка
П. Вильям
Желтая карточка
К. Жуниор
71'
ГОЛ! 1:1!
К. Жуниор
Пас отдал
Кризан
70'
69'
Замена
И. Родригес
️️️️
J. Robert
69'
Замена
Б. Краев
️️️️
И. Хайме
69'
Замена
А. Гедеш
️️️️
А. Силва
Замена
C.
️️️️
Линкольн
65'
Замена
D. Salomao
️️️️
U.
65'
Замена
Кризан
️️️️
А. Карвальо
65'
Желтая карточка
Р. Рамуш
64'
54'
Желтая карточка
И. Хайме
50'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
J. Robert
Желтая карточка
А. Карвальо
42'
Желтая карточка
J. Lucas
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
18
Нене
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
ЦП
17
Ukra
ЦФ
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
31
Andrija Luković
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
70
Мансур
ЛЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
10
Costinha
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
0
D. Salomao
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
2
Дани Морер
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
26
Хоакин Перейра
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
4-3-3
99
17
Вильянуэва
15
Кардосо
15
2
Рамуш
18
Нене
8
Карвальо
18
Линкольн
13
Жуниор
70
Моганлу
17
4-1-2-3
1
Алвес
5
Кейруш
6
Бабич
3
Вильям
19
Винагре
5
Угарте
24
Хайме
23
Диаш
33
Силва
50
31
2
Рамуш
5
5
2
Рамуш
18
Линкольн
10
10
18
Линкольн
15
23
Рашид
23
Рашид
15
17
0
0
17
8
Карвальо
9
Кризан
9
Кризан
8
Карвальо
50
7
Родригес
7
Родригес
50
33
Силва
15
Гедеш
15
Гедеш
33
Силва
23
Диаш
5
Риччели
5
Риччели
23
Диаш
19
Винагре
24
Вердонк
24
Вердонк
19
Винагре
24
Хайме
23
Краев
23
Краев
24
Хайме
Остались в запасе
Санта-Клара
Фамаликан
70
Мансур
ЛЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
13
Андре Феррейра
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
2
Дани Морер
ЦЗ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
26
Хоакин Перейра
ЦП
1
Иван Злобин
ВР
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
70
Мансур
ЛЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
13
Андре Феррейра
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
Остались в запасе
2
Дани Морер
ЦЗ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
26
Хоакин Перейра
ЦП
1
Иван Злобин
ВР
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Санта-Клара - Фамаликан
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Санта-Клара
Фамаликан
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+