Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Санта-Клара
Фамаликан - Санта-Клара: обзор матча 07 мая 2021
Фамаликан
07.05.2021, пятница, 21:00
Португалия. Примейра, 31 тур
1 : 0
Завершен
Санта-Клара
82'
И. Родригес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Санта-Клара
90'
+8
Вторая желтая
П. Санья
Желтая карточка
Д. Кейруш
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Кризан
Желтая карточка
К. Валенсуэла
88'
86'
Замена
J. Afonso
️️️️
Мансур
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
А. Силва
85'
85'
Замена
Аллано
️️️️
Линкольн
82'
Желтая карточка
П. Санья
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Родригес
82'
78'
Замена
C.
️️️️
К. Жуниор
78'
Замена
Кризан
️️️️
Р. Кошта
77'
Желтая карточка
M. Pereira
Замена
К. Валенсуэла
️️️️
Р. Винагре
74'
Замена
Д. Кейруш
️️️️
С. Бабич
74'
Желтая карточка
А. Гедеш
65'
63'
Замена
А. Карвальо
️️️️
U.
Замена
А. Гедеш
️️️️
М. Угарте
60'
Замена
Б. Краев
️️️️
И. Хайме
60'
35'
Красная карточка
Нене
34'
Желтая карточка
Нене
Желтая карточка
Риччели
21'
12'
Желтая карточка
М. Вильянуэва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
88
Пепе
ЦП
7
Иво Родригес
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
18
Линкольн
ЦП
18
Нене
ЦП
17
Ukra
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
3
Edwin Herrera
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
10
Costinha
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
26
Jean Patric
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Жуниор
19
Винагре
5
Риччели
7
6
Бабич
5
Угарте
88
Пепе
23
Диаш
24
Хайме
33
Силва
7
Родригес
4-1-2-3
99
17
Вильянуэва
15
Кардосо
95
Санья
70
Мансур
5
Морита
18
Линкольн
18
Нене
13
Жуниор
19
Кошта
17
5
Угарте
15
Гедеш
15
Гедеш
5
Угарте
19
Винагре
21
Валенсуэла
21
Валенсуэла
19
Винагре
6
Бабич
5
Кейруш
5
Кейруш
6
Бабич
33
Силва
12
Ассунсао
12
Ассунсао
33
Силва
24
Хайме
23
Краев
23
Краев
24
Хайме
18
Линкольн
2
Аллано
2
Аллано
18
Линкольн
70
Мансур
5
5
70
Мансур
17
8
Карвальо
8
Карвальо
17
13
Жуниор
10
10
13
Жуниор
19
Кошта
9
Кризан
9
Кризан
19
Кошта
Остались в запасе
Фамаликан
Санта-Клара
3
Edwin Herrera
ЦФ
1
Иван Злобин
ВР
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
26
Jean Patric
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
7
RÃºben Oliveira
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
3
Edwin Herrera
ЦФ
1
Иван Злобин
ВР
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
Остались в запасе
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
26
Jean Patric
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
7
RÃºben Oliveira
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Фамаликан - Санта-Клара
4
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Фамаликан
Санта-Клара
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+