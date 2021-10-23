Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Фамаликан
Санта-Клара - Фамаликан: обзор матча 23 октября 2021
Санта-Клара
23.10.2021, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 9 тур
0 : 2
Завершен
Фамаликан
44'
С. Банза
54'
С. Банза (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Фамаликан
Вторая желтая
Ж. Ромао
90'
89'
Вторая желтая
С. Банза
88'
Замена
Э. де ла Фуэнте
️️️️
И. Хайме
Желтая карточка
Ж. Ромао
86'
84'
Желтая карточка
С. Банза
Замена
Ж. Ромао
️️️️
А. Карвальо
82'
Замена
Х. Кейта
️️️️
Линкольн
82'
73'
Замена
Д. Тавареш
️️️️
Э. Тавареш
71'
Замена
Б. Родригес
️️️️
М. Пауло
Замена
Кризан
️️️️
J. Patric
69'
66'
Замена
Риччели
️️️️
Алекс
Желтая карточка
Аллано
57'
54'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Банза
Красная карточка
К. Тассано
52'
44'
ГОЛ! 0:1!
С. Банза
Пас отдал
И. Хайме
Желтая карточка
Линкольн
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
ЦП
17
Кристиан Тассано
ЦФ
70
Мансур
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
5
Хидемаса Морита
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
2
Аллано
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Фамаликан
3
Адриан Марин
ЛЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
1
Луис Жуниор
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
24
Иван Хайме
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
18
Чарльз Пикель
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Санта-Клара
95
Пьер Санья
ЦЗ
18
Нене
ЦП
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
18
Жулио Ромао
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
28
Хамиду Кейта
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Фамаликан
13
Dalberson
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
9
Бруно Родригес
ЦФ
20
Давид Тавареш
ЦФ
20
Педру Бразау
ЦФ
2-2-5
99
5
2
Рамуш
8
Карвальо
18
Линкольн
21
Рикардинью
2
Аллано
26
5
Морита
70
Мансур
3-1-5
7
5
Пенетра
3
Марин
88
Пепе
19
Тавареш
31
Алекс
18
Пикель
32
Пауло
24
Хайме
8
Карвальо
18
Ромао
18
Ромао
8
Карвальо
26
9
Кризан
9
Кризан
26
18
Линкольн
28
Кейта
28
Кейта
18
Линкольн
31
Алекс
5
Риччели
5
Риччели
31
Алекс
24
Хайме
2
де ла Фуэнте
2
де ла Фуэнте
24
Хайме
32
Пауло
9
Родригес
9
Родригес
32
Пауло
19
Тавареш
20
Тавареш
20
Тавареш
19
Тавареш
Остались в запасе
Санта-Клара
Фамаликан
95
Пьер Санья
ЦЗ
18
Нене
ЦП
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
13
Dalberson
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
20
Педру Бразау
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
95
Пьер Санья
ЦЗ
18
Нене
ЦП
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Остались в запасе
13
Dalberson
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
20
Педру Бразау
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Санта-Клара - Фамаликан
3
2
1
1
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Санта-Клара
Фамаликан
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+