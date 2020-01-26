Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Санта-Клара
Фамаликан - Санта-Клара: обзор матча 26 января 2020
Фамаликан
26.01.2020, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 18 тур
0 : 1
Завершен
Санта-Клара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Санта-Клара
Желтая карточка
Д. Гонсалвеш
62'
62'
Желтая карточка
Мамаду
Желтая карточка
Р. Миранда
22'
Начало матча
Статистика матча Фамаликан - Санта-Клара
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Фамаликан
Санта-Клара
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+