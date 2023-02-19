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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Фамаликан
Санта-Клара - Фамаликан: обзор матча 19 февраля 2023
Санта-Клара
19.02.2023, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 21 тур
1 : 3
Завершен
Фамаликан
74'
Х. Кинтилья (П)
48'
И. Хайме
82'
Пауло (АГ)
90+4'
А. Пенетра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санта-Клара - Фамаликан
90'
+5
Желтая карточка
Л. Санка
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
А. Пенетра
90'
+1
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
З. Юссуф
90'
Замена
Л. Санка
️️️️
И. Родригес
86'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
И. Хайме
84'
Замена
Денилсон
️️️️
А. Добре
82'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Пауло
Замена
Пауло
️️️️
К. Тагава
81'
76'
Красная карточка
Й. Кадис
Красная карточка
И. Ногейра
76'
Желтая карточка
Х. Кинтилья
75'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Кинтилья
74'
Замена
Ф. Стеванович
️️️️
Б. Алмейда
70'
Замена
В. Бобсин
️️️️
Адриано
51'
48'
ГОЛ! 0:1!
И. Хайме
33'
Желтая карточка
Ф. Моура
Пенальти не реализован!
Г. Силва
33'
Желтая карточка
Адриано
24'
19'
Желтая карточка
З. Юссуф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
12
Габриэль Батиста
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
8
Бруну Алмейда
ЛВ
20
Адриано
ОП
37
Рилдо
АП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
29
Алекс Добре
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Санта-Клара
74
Marcos Díaz
ВР
23
Паулу Энрике
ЦЗ
33
Пауло
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
10
Филип Стеванович
ЛВ
8
Виктор Бобсин
ОП
10
Costinha
ЦП
10
Андрезинью
ПВ
17
Матеус Баби
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
8
Андре Симойш
ЦП
8
Густаво Са
АП
11
Леандру Санка
ПВ
19
Пабло
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
3-3-2-2
12
Батиста
16
Итало
6
Кинтилья
6
40
Ногейра
20
Адриано
14
Нану
8
Алмейда
37
Рилдо
11
Силва
11
Тагава
4-1-1-2-2
1
Жуниор
4
Михай
5
Риччели
5
Пенетра
74
Моура
11
Коломбатто
28
Юссуф
24
Хайме
29
Добре
7
Родригес
29
Кадис
11
Тагава
33
Пауло
33
Пауло
11
Тагава
20
Адриано
8
Бобсин
8
Бобсин
20
Адриано
8
Алмейда
10
Стеванович
10
Стеванович
8
Алмейда
24
Хайме
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
24
Хайме
28
Юссуф
12
Ассунсао
12
Ассунсао
28
Юссуф
7
Родригес
11
Санка
11
Санка
7
Родригес
29
Добре
10
Денилсон
10
Денилсон
29
Добре
Остались в запасе
Санта-Клара
Фамаликан
74
Marcos Díaz
ВР
23
Паулу Энрике
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
10
Costinha
ЦП
10
Андрезинью
ПВ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
8
Густаво Са
АП
19
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
74
Marcos Díaz
ВР
23
Паулу Энрике
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
10
Costinha
ЦП
10
Андрезинью
ПВ
17
Матеус Баби
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
8
Густаво Са
АП
19
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Санта-Клара - Фамаликан
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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