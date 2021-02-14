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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Брага
Санта-Клара - Брага: обзор матча 14 февраля 2021
Санта-Клара
14.02.2021, воскресенье, 20:30
Португалия. Примейра, 19 тур
0 : 1
Завершен
Брага
11'
К. Борха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Брага
90'
+2
Желтая карточка
Н. Секейра
Желтая карточка
J. Patric
90'
+1
90'
Замена
Н. Секейра
️️️️
Галено
Замена
J. Patric
️️️️
Р. Рамуш
88'
Желтая карточка
Р. Рамуш
83'
Замена
️️️️
А. Карвальо
77'
Желтая карточка
К. Жуниор
75'
Замена
Аллано
️️️️
U.
69'
68'
Замена
А. Шпорар
️️️️
А. Руис
68'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Ж. Новейш
68'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Р. Орта
62'
Желтая карточка
Р. Силва
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Борха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
18
Линкольн
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
17
Ukra
ЦФ
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Галено
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
18
Нене
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
26
Jean Patric
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
12
Лукас Пиазон
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
4-1-2-3
99
70
Мансур
17
Вильянуэва
15
Кардосо
2
Рамуш
5
Морита
18
Линкольн
8
Карвальо
13
Жуниор
70
Моганлу
17
4-3-2-1
1
Матеус
47
Эшгайю
3
Тормена
34
Силва
26
Борха
15
Франсержио
7
Новейш
73
Мусрати
21
Орта
13
Галено
9
Руис
17
2
Аллано
2
Аллано
17
2
Рамуш
26
26
2
Рамуш
13
Галено
6
Секейра
6
Секейра
13
Галено
21
Орта
10
Гайтан
10
Гайтан
21
Орта
7
Новейш
12
Пиазон
12
Пиазон
7
Новейш
9
Руис
99
Шпорар
99
Шпорар
9
Руис
Остались в запасе
Санта-Клара
Брага
19
Руй Кошта
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
18
Нене
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
0
D. Salomao
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
2
Зе Карлуш
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
19
Руй Кошта
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
18
Нене
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
0
D. Salomao
ЦФ
Остались в запасе
2
Зе Карлуш
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Санта-Клара - Брага
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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