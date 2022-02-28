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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Санта-Клара
Брага - Санта-Клара: обзор матча 28 февраля 2022
Брага
28.02.2022, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 24 тур
0 : 0
Завершен
Санта-Клара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Санта-Клара
90'
+2
Замена
J. Afonso
️️️️
Линкольн
89'
Вторая желтая
Х. Морита
78'
Вторая желтая
Мансур
Желтая карточка
В. Тормена
75'
72'
Замена
Р. Кошта
️️️️
М. Мохеби
72'
Замена
Нене
️️️️
А. Карвальо
71'
Замена
Аллано
️️️️
Кризан
Замена
Ф. Моура
️️️️
Р. Гомеш
54'
53'
Желтая карточка
А. Карвальо
Замена
В. Тормена
️️️️
Ф. Силва
46'
Замена
Витинья
️️️️
А. Руис
46'
41'
Желтая карточка
Мансур
Желтая карточка
Ф. Силва
37'
34'
Желтая карточка
Х. Морита
Желтая карточка
А. Каштру
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Абель Руис
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
АП
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
5
Хидемаса Морита
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Брага
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
9
Витинья
ЦФ
Санта-Клара
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
18
Жулио Ромао
ОП
7
Оскар Баррето
ЦП
18
Нене
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
4-2-2-2
1
Матеус
27
Коуто
6
Карму
2
Лейте
70
Силва
73
Мусрати
21
Гомеш
21
Орта
8
Каштру
45
Медейрос
9
Руис
3-1-1-5
99
2
Рамуш
17
Тассано
70
Мансур
8
Карвальо
18
Линкольн
3
Боатенг
9
Мохеби
9
Кризан
21
Рикардинью
5
Морита
21
Гомеш
74
Моура
74
Моура
21
Гомеш
70
Силва
3
Тормена
3
Тормена
70
Силва
9
Руис
9
Витинья
9
Витинья
9
Руис
18
Линкольн
5
5
18
Линкольн
8
Карвальо
18
Нене
18
Нене
8
Карвальо
9
Кризан
2
Аллано
2
Аллано
9
Кризан
9
Мохеби
19
Кошта
19
Кошта
9
Мохеби
Остались в запасе
Брага
Санта-Клара
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
18
Жулио Ромао
ОП
7
Оскар Баррето
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
Остались в запасе
18
Жулио Ромао
ОП
7
Оскар Баррето
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Брага - Санта-Клара
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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