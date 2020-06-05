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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Брага
Санта-Клара - Брага: обзор матча 05 июня 2020
Санта-Клара
05.06.2020, пятница, 21:00
Португалия. Примейра, 25 тур
3 : 2
Завершен
Брага
34'
T. Santana
66'
T. Santana (П)
90+2'
К. Жуниор
20'
Франсержио (П)
56'
Тринкау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Брага
Желтая карточка
К. Жуниор
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
К. Жуниор
Пас отдал
Линкольн
90'
+2
Желтая карточка
J. Afonso
87'
Замена
D. Salomao
️️️️
З. Сануси
84'
84'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
Р. Орта
83'
Замена
Р. Фонте
️️️️
Ж. Палинья
Замена
О. Рашид
️️️️
А. Карвальо
78'
Замена
Кризан
️️️️
T. Santana
75'
Желтая карточка
M. Cande
73'
72'
Замена
Галено
️️️️
Тринкау
ГОЛ с пенальти! 2:2!
T. Santana
66'
56'
ГОЛ! 1:2!
Тринкау
Пас отдал
Н. Секейра
ГОЛ! 1:1!
T. Santana
Пас отдал
З. Сануси
34'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
27'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Франсержио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
18
Линкольн
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
24
Mamadu Cande
ЦП
13
Карлос Жуниор
ЦФ
9
Thiago Santana
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Брага
1
Матеус
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
15
Франсержио
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
10
Costinha
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
Брага
82
Eduardo
ВР
6
Роланду
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
4-4-2
99
12
Сануси
5
15
Кардосо
95
Санья
18
Линкольн
8
Карвальо
24
88
9
13
Жуниор
3-3-1-1-2
1
Матеус
34
Силва
6
Секейра
6
Карму
47
Эшгайю
6
Палинья
2
Виана
15
Франсержио
21
Орта
26
Паулинью
7
Тринкау
8
Карвальо
23
Рашид
23
Рашид
8
Карвальо
9
9
Кризан
9
Кризан
9
12
Сануси
0
0
12
Сануси
7
Тринкау
13
Галено
13
Галено
7
Тринкау
21
Орта
9
Эдуарду
9
Эдуарду
21
Орта
6
Палинья
17
Фонте
17
Фонте
6
Палинья
Остались в запасе
Санта-Клара
Брага
13
Андре Феррейра
ВР
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
10
Costinha
ЦП
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
82
Eduardo
ВР
6
Роланду
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
10
Costinha
ЦП
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
Остались в запасе
82
Eduardo
ВР
6
Роланду
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Статистика матча Санта-Клара - Брага
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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