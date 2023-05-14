Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Санта-Клара
Брага - Санта-Клара: обзор матча 14 мая 2023
Брага
14.05.2023, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 32 тур
5 : 3
Завершен
Санта-Клара
10'
Р. Орта
35'
С. Ниакате
45+5'
А. Руис
87'
Брума
90+4'
Пицци
17'
М. Баби (П)
70'
М. Баби (П)
85'
К. Боатенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Санта-Клара
ГОЛ! 5:3!
Пицци
90'
+4
Желтая карточка
Брума
88'
Замена
П. Сантуш
️️️️
Ю. Медейрос
88'
ГОЛ! 4:3!
Брума
Пас отдал
Ю. Медейрос
87'
85'
ГОЛ! 3:3!
К. Боатенг
Пас отдал
Г. Силва
85'
Замена
Рилдо
️️️️
Рикардинью
Замена
С. Банза
️️️️
А. Руис
84'
Желтая карточка
С. Ниакате
79'
79'
Замена
K. Misao
️️️️
Б. Жордау
70'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Баби
Замена
Ж. Горби
️️️️
У. Рачич
66'
65'
Желтая карточка
Рикардинью
Замена
Пицци
️️️️
А. Орта
65'
60'
Замена
Нану
️️️️
П. Санья
60'
Замена
Андрезинью
️️️️
Б. Алмейда
ГОЛ! 3:1!
А. Руис
Пас отдал
Брума
45'
+5
42'
Желтая карточка
И. Ногейра
ГОЛ! 2:1!
С. Ниакате
Пас отдал
Н. Секейра
35'
21'
Желтая карточка
Г. Силва
17'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Баби
Желтая карточка
П. Оливейра
15'
ГОЛ! 1:0!
Р. Орта
Пас отдал
Ю. Медейрос
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
6
Нуну Секейра
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
77
Брума
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
6
Андре Орта
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Санта-Клара
12
Габриэль Батиста
ВР
32
МТ
ЛЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
21
Рикардинью
ЛВ
8
Бруну Алмейда
ЛВ
20
Адриано
ОП
6
Бруну Жордау
ЦП
11
Габриэл Силва
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Брага
12
Тиагу Са
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
89
Педру Сантуш
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
21
Пицци
АП
24
Симон Банза
ЦФ
Санта-Клара
1
Рикарду Фернандеш
ВР
16
Итало
ЦЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
37
Рилдо
АП
10
Андрезинью
ПВ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Матеус
6
Секейра
15
Оливейра
4
Ниакате
2
Гомес
10
Рачич
6
Орта
77
Брума
21
Орта
9
Руис
45
Медейрос
4-1-1-2-2
12
Батиста
3
Боатенг
40
Ногейра
95
Санья
32
МТ
20
Адриано
6
Жордау
21
Рикардинью
8
Алмейда
17
Баби
11
Силва
10
Рачич
29
Горби
29
Горби
10
Рачич
45
Медейрос
89
Сантуш
89
Сантуш
45
Медейрос
6
Орта
21
Пицци
21
Пицци
6
Орта
9
Руис
24
Банза
24
Банза
9
Руис
6
Жордау
6
6
6
Жордау
95
Санья
14
Нану
14
Нану
95
Санья
21
Рикардинью
37
Рилдо
37
Рилдо
21
Рикардинью
8
Алмейда
10
Андрезинью
10
Андрезинью
8
Алмейда
Остались в запасе
Брага
Санта-Клара
12
Тиагу Са
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
1
Рикарду Фернандеш
ВР
16
Итало
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
Остались в запасе
1
Рикарду Фернандеш
ВР
16
Итало
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Мариу Силва
Статистика матча Брага - Санта-Клара
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
Новости команд
Все
Брага
Санта-Клара
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+