Тренер «Санта-Клары» подтвердил переход хавбека Кайо Панталеао в «Краснодар»

Полузащитник «Санта-Клары» Кайо Панталеао близок к переходу в «Краснодар». По информации A Bola, стороны уже согласовали трансфер, сейчас они договариваются о деталях сделки. О переходе должны объявить после завершения сезона РПЛ.

Главный тренер «Санта-Клары» Жоау Энрикеш подтвердил трансфер: «У нас есть игроки, которых хотят подписать другие клубы. В середине сезона это был «Порту» [трансфер Фернандо Андраде], а недавно таким игроком стал Кайо, который едет в «Краснодар».