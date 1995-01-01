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    Тренер «Санта-Клары» подтвердил переход хавбека Кайо Панталеао в «Краснодар»

    Полузащитник «Санта-Клары» Кайо Панталеао близок к переходу в «Краснодар». По информации A Bola, стороны уже согласовали трансфер, сейчас они договариваются о деталях сделки. О переходе должны объявить после завершения сезона РПЛ.

    Главный тренер «Санта-Клары» Жоау Энрикеш подтвердил трансфер: «У нас есть игроки, которых хотят подписать другие клубы. В середине сезона это был «Порту» [трансфер Фернандо Андраде], а недавно таким игроком стал Кайо, который едет в «Краснодар».

    • Панателао 23 года, он играет на позиции опорного полузащитника.
    • В этом сезоне чемпионата Португалии футболист сыграл в 22 матчах и не отметился результативными действиями.

    Источник: Mais Futebol

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